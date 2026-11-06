Chucena (Huelva) celebra diez años de Feria del Vino reivindicando el valor de su tradición vitivinícola

Inauguración de la X Feria del Vino de Chucena. - AYUNTAMIENTO DE CHUCENA

CHUCENA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

Chucena (Huelva) inauguró este jueves su X Feria del Vino, una cita que celebra su primera década de trayectoria y que vuelve a destacar la tradición vitivinícola del municipio. Hasta el próximo domingo 8 de noviembre, la localidad acogerá cuatro jornadas de actividades que combinan vino, gastronomía, música, cultura y propuestas para todos los públicos, en una edición especialmente significativa con la que el Ayuntamiento quiere seguir impulsando el crecimiento y la proyección de la feria.

Durante el acto inaugural, el alcalde de Chucena, Antonio Manuel Rubio López, ha destacado la importancia de alcanzar esta décima edición, que permite reconocer el camino recorrido y, al mismo tiempo, mirar al futuro "con nuevas aspiraciones", ha indicado el Consistorio en una nota.

"Diez ediciones nos permiten mirar atrás y sentirnos satisfechos de cuánto ha crecido esta cita. Pero también nos obligan a mirar hacia adelante", ha señalado en su intervención el alcalde quien ha reivindicado el valor del vino de Chucena, "estrechamente vinculado a la historia, la economía y la identidad del municipio".

Rubio ha recordado el "esfuerzo" de generaciones de agricultores y viticultores que han mantenido viva esta tradición. "Nuestro vino habla de muchas cosas. Habla de raíces profundas y de manos curtidas. De días de sol y de días mirando al cielo. De años buenos y de años que nos pusieron a prueba", ha expresado el alcalde, antes de resumir ese vínculo entre el producto y el territorio con una de las ideas centrales de su intervención: "El vino de Chucena no es únicamente un producto de nuestra tierra, es nuestra tierra hecha vino".

En este sentido, ha destacado el papel de la Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella y de los viticultores locales, cuyo trabajo resulta fundamental para preservar una actividad que forma parte del patrimonio cultural y constituye uno de los pilares de la economía de Chucena.

PROGRAMACIÓN

La X Feria del Vino presenta una amplia programación con la que el Ayuntamiento busca seguir dando impulso a esta cita, reforzando las actividades relacionadas con el vino y ampliando las propuestas culturales, musicales y de ocio para todos los públicos.

La inauguración dio paso a la apertura de los stands y de la exposición de maquinaria agrícola, que permanecerán como parte de la oferta de una feria que vuelve a convertirse en punto de encuentro para vecinos, visitantes, productores y profesionales vinculados al sector.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de una nueva cata de vinos a cargo de Bodega Solís Caraballo, prevista para el viernes, que amplía la oferta enológica. A ella se suma la tradicional Cata Maridaje del sábado, dirigida por la sumiller Mónica Rosón, que volverá a celebrarse en el Salón de la Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella.

Además, vecinos y visitantes podrán realizar visitas al Mirador del Condado, un espacio situado en el punto más alto del municipio, desde el que disfrutar de unas vistas panorámicas de Chucena, sus viñedos, sus principales enclaves y las localidades vecinas. Una oportunidad para descubrir el municipio desde una perspectiva diferente y apreciar la riqueza paisajística de un territorio estrechamente vinculado a la cultura del vino.

La música también tendrá un protagonismo especial durante las cuatro jornadas, con una apuesta por artistas y agrupaciones de la provincia de Huelva. La programación reúne actuaciones como las de Jeromo Segura y Alejandra Almendro, Rocío Medina, Brumas, Casera Pop, Álvaro Díaz, Sergio Contreras y Del Juré, entre otras propuestas, reforzando la presencia del talento onubense en esta décima edición.

Junto a las actividades vinculadas al vino y las actuaciones musicales, la feria incluye propuestas infantiles, exhibiciones de baile, gastronomía y actividades deportivas, entre ellas la XI Ruta Cicloturista Vino del Condado de Huelva, que se celebrará el domingo con recorrido entre Chucena e Hinojos.

Uno de los momentos centrales llegará el sábado con la entrega de las Cepas de Oro de Chucena 2026, los reconocimientos con los que el Ayuntamiento distingue la trayectoria y contribución de personas y entidades al desarrollo de la localidad y de la provincia.

Durante los cuatro días, un tren turístico recorrerá el municipio, completando una programación pensada para disfrutar de la Feria y acercar la cultura del vino a vecinos y visitantes de todas las edades.

NUEVA ETAPA DE CRECIMIENTO

La celebración de esta décima edición supone también un punto de partida para seguir avanzando en la consolidación y el crecimiento de la Feria del Vino. "Queremos que la Feria del Vino siga creciendo. Que gane en calidad, en programación, en participación y también en los espacios que ponemos a su disposición", ha afirmado el alcalde durante su intervención.

En esta línea, Rubio ha anunciado que la próxima edición de la feria se celebrará en un nuevo espacio, con instalaciones renovadas y mayores posibilidades para ampliar la programación, mejorar la experiencia de participantes y visitantes y continuar elevando la calidad de esta cita.

El alcalde ha destacado que esta apuesta por el futuro comienza ya en la presente edición, con una programación "más ambiciosa" y el objetivo de seguir haciendo de la Feria del Vino "un escaparate del patrimonio vitivinícola de Chucena".

Finalmente, ha apelado a la "responsabilidad compartida" de preservar y seguir impulsando este legado. "Ahora tenemos la responsabilidad de cuidarlo, hacerlo crecer y conseguir que quienes vengan detrás puedan seguir sintiéndose tan orgullosos de nuestro vino como nosotros lo estamos hoy".