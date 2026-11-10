Cierres de parques y suspensión de actividades ante el paso de Charles en Huelva que puede dejar vientos de 110 Km/h

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Distintos municipios de la provincia de Huelva han comenzado a decretar el cierre de parques, zonas abiertas y suspensión de actividades este miércoles ante el paso de la borrasca Charles, por la que la Aemet ha activado el aviso naranja desde las 12,00 hasta las 23,00 horas por lluvias y vientos que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora, e incluso se ha activado el aviso por tornados y mangas marinas en la costa.

En la costa de Huelva se ha activado el aviso amarillo por precipitación acumulada en 12 horas de 60 mm y el aviso naranja por rachas máximas de 110 km/h y cientos del suroeste desde las 12,00 horas hasta las 23,59 horas, con peligro importante de tornados y/o mangas marinas desde de las 12,00 horas hasta las 22,00 horas, momento que descenderá a amarillo hasta las 23,59 horas.

Asimismo, se esperan posibles fenómenos costeros desde las 12,00 hasta las 22,00 horas, momento en el que descenderá a amarillo hasta las 23,59 horas. Se prevén olas de entre cinco y seis metros y vientos marítimos de hasta 74 km/h.

En la capital, el Ayuntamiento de Huelva decidirá a última hora de la tarde las medidas a tomar tras la última reunión del Cecopal, aunque se prevén cierres de parques y cancelación de actividades al aire libre.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Gibraleón ha adoptado una serie de medidas extraordinarias de seguridad con el fin de "garantizar la protección de todos los ciudadanos y prevenir incidentes". Así, se procederá al cierre total de parques y jardines públicos para "evitar riesgos por caída de ramas o árboles", además del cierre del cementerio municipal durante toda la jornada y suspensión de todas las actividades deportivas y culturales programadas en instalaciones del municipio.

Por otro lado, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y en la Cuenca Minera, entre las 12,00 y las 23,59 horas se ha decretado el aviso naranja por precipitación acumulada de 80 mm en 12 horas y rachas máximas de 90 kilómetros por hora de vientos del suroeste. El resto de la jornada se mantendrá el nivel amarillo.

En Aracena, como medida preventiva, se ha acordonado la plaza de San Pedro, así como ha decretado el cierre del Parque Arias Montano. Por otra parte, se ha procedido a la limpieza de rejillas para facilitar la evacuación de aguas por la red de saneamiento pública.

Asimismo, en el Andévalo y el Condado, el aviso también es naranja de 12,00 a 23,59 horas por rachas máximas de 90 km/h del Vientos del suroeste, mientras que en toda la jornada se mantiene el nivel amarillo por lluvias.

Así, el Ayuntamiento de Valverde del Camino procederá al cierre preventivo del Cementerio Municipal y del Parque del Manani. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, ambos espacios reabrirán el jueves 12 de noviembre, una vez comprobado que reúnen las condiciones de seguridad necesarias

Por su parte, el Ayuntamiento de La Palma del Condado ha informado del cierre preventivo de los parques y jardines municipales durante todo el día, como medida de seguridad para evitar posibles accidentes. Mientras que Almonte, ha cerrado desde este martes los parques municipales hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.