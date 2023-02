Ciudadanos pregunta en el Congreso sobre la participación del Atlas y del Ceus en el nuevo sistema de satélites europeos

HUELVA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas y María Muñoz Vidal, han registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados, con respuesta por escrito, para conocer "en qué medida el Gobierno va a impulsar la participación" de los centros Atlas de Villacarrillo (Jaén) y CEUS de Moguer (Huelva) en el nuevo sistema de satélites europeo.

Según el escrito de la pregunta, consultado por Europa Press, "en algunos medios se informa" que la Unión Europea está poniendo en marcha "un nuevo sistema propio de satélites" para "reducir la dependencia estratégica que existe actualmente de la empresa estadounidense Starlink, propiedad del magnate Elon Musk".

"Esta red llevará por nombre Infraestructura para la Resiliencia, la Interconectividad y la Seguridad por Satélite-IRIS2, y fue propuesta por la Comisión Europea para impulsar la industria europea en este ámbito de las telecomunicaciones, especialmente en materia de servicios comerciales y de seguridad y defensa", continúa el documento de Ciudadanos.

Asimismo, como detallan los parlamentarios de Ciudadanos en su escrito, el Parlamento Europeo acaba de aprobar el plan de puesta en marcha de esta red, "dotado con unos 3.150 millones de euros", y el objetivo es que esté operativo el próximo año y terminar su despliegue completo en 2027.

De este modo, IRIS2 recibirá su financiación principalmente de la propia Unión Europea, "aunque tendrá una pequeña contribución de más de 640 millones de euros de la Agencia Espacial Europea, de la que forman parte otros países que no son Estados miembros de la Unión".

Ambos parlamentarios exponen que, "según algunas informaciones", el objetivo es que estos nuevos satélites "sean capaces de detectar otros satélites con fines maliciosos y objetos sospechosos en el espacio aéreo europeo, algo que se ha puesto de actualidad debido a los recientes casos de objetos no identificados en el espacio aéreo de Canadá y Estados Unidos", por lo que la industria española tiene, a juicio de estos parlamentarios, "una gran oportunidad para su participación en este nuevo sistema".

En el registro de la pregunta, Ciudadanos recuerda que el pasado 1 de agosto de 2022, ya preguntó al Gobierno por sus planes para fomentar el desarrollo del centro de vuelos experimentales Atlas situado en la localidad jiennense de Villacarrillo.

"Este centro es puntero en el despliegue de nuevas tecnologías de vuelos no tripulados, la utilización de drones y de globos aerostáticos que sirven de referencia, precisamente, a los satélites que utiliza la Unión Europea para la medición de elementos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, la seguridad o la recopilación de información de todo tipo", explica Ciudadanos.

Al respecto, el escrito recoge la respuesta del 5 de octubre de 2022 a dicha pregunta, en la que el Gobierno afirmó que "ese desarrollo tenía cabida en el Perte aeroespacial anunciado por el Gobierno para su financiación con fondos europeos Next Generation EU", habiendo "lanzado el Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA), dotado con 160 millones de euros hasta el año 2023.

La primera convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva del Programa correspondiente a 2021, ya resuelta, estuvo dotada con 40 millones de euros, y la de 2022, actualmente en fase de subsanación y evaluación, está dotada con 80 millones de euros".

FINANCIACIÓN

No obstante, según los parlamentarios de Ciudadanos, "no se detalla cuánta financiación irá a parar al Atlas o al Centro para Ensayos, Entrenamiento y Montaje de Aeronaves no Tripuladas (CEUS) de la localidad onubense de Moguer", ya que se según el Gobierno "se espera que las sinergias funcionen de forma natural", pero "no se contemplan medidas para facilitarlo".

Por ello, Ciudadanos ve "nueva oportunidad a la vista" con el lanzamiento del sistema IRIS, por lo que es "aún más urgente" que el Gobierno detalle "de qué forma contempla que Atlas y CEUS puedan participar en ese desarrollo y de qué forma el Perte aeroespacial va a contribuir a ese fin.

Por todo ello, los parlamentarios de Ciudadanos a través del registro de esta pregunta, quieren conocer de "qué forma tiene previsto el Gobierno impulsar la participación de los centros españoles Atlas y CEUS en el nuevo sistema de satélites europeo IRIS", así como las medidas concretas que tiene previsto el Gobierno impulsar a lo largo de este año 2023 para llevarlo a cabo.

Por otro lado, preguntan sobre la financiación a aportar para este fin, "tanto dentro del Perte aeroespacial como al margen de este, a los centros ATLAS y CEUS, respectivamente, además de conocer las actuaciones que va a realizar el Gobierno en el seno de las instituciones de la Unión Europea para asegurar la participación de ATLAS y CEUS en este sistema de satélites europeo.