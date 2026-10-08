El Colegio de Abogados condena la agresión sufrida por un colegiado en Ayamonte (Huelva)

Sede del Colegio de Abogados de Huelva. - COLEGIO DE ABOGADOS DE HUELVA

HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de Abogados de Huelva (ICAH) ha manifestado su "más enérgica" condena ante la agresión sufrida por uno de sus colegiados en Ayamonte. Según la información trasladada a la institución, los hechos se produjeron cuando una persona, cliente del despacho del letrado, lo abordó en un supermercado de la localidad.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el colegio expresa su solidaridad y pleno apoyo al compañero afectado, así como su rechazo inequívoco a cualquier acto de violencia, amenaza o intimidación contra quienes ejercen la Abogacía.

"Conductas de esta naturaleza son incompatibles con el respeto que debe presidir las relaciones entre la ciudadanía y los profesionales que prestan servicios esenciales para la tutela de sus derechos", han subrayado.

En este sentido, el decano del Colegio de Abogados de Huelva, Antonio Bernal, ha mostrado su apoyo y solidaridad con el profesional agredido, ya que "ningún profesional debe verse expuesto a agresiones por el hecho de desempeñar su trabajo". "Defender los derechos de los demás exige poder ejercer nuestro trabajo con independencia, libertad y seguridad. Nuestro compañero cuenta con el respaldo de todo el Colegio", ha indicado Bernal.

La Junta de Gobierno de ICAH impulsará las actuaciones legales procedentes y ha decidido personarse en la causa, a través de los cauces procesales que correspondan, para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la exigencia de las responsabilidades que, en su caso, puedan derivarse, con pleno respeto a la investigación y a la presunción de inocencia.

El colegio ha advertido de la "preocupación" que generan los episodios de agresión e intimidación contra profesionales en ámbitos como el sanitario y el judicial. Sin prejuzgar su evolución estadística, la institución considera "imprescindible" dar "una respuesta clara y coordinada que prevenga estos comportamientos y evite su normalización".

La institución reitera su confianza en la actuación de las autoridades competentes y reafirma su compromiso con la defensa de la dignidad, la independencia y la seguridad de todos los profesionales de la Abogacía.