El Colegio de Médicos condena la segunda agresión en una semana a una sanitario en la provincia (Huelva)

El Colegio de Médicos de Huelva lamenta la segunda agresión a un sanitario en menos de una semana. - COLEGIO DE MÉDICOS DE HUELVA

HUELVA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Huelva ha expresado este martes su "más firme y enérgica condena y total repulsa" ante la agresión verbal sufrida por una médica en el centro de salud de La Palma del Condado mientras ejercía su labor asistencial. Se trata de la segunda agresión a un profesional sanitario en una menos de una semana en la provincia y que "ponen en peligro a todo el sistema sanitario y la atención que recibe la ciudadanía", ha asegurado la presidenta de la institución, Mercedes Ramblado.

En una nota de prensa, el colegio ha lamentado que, "por segunda vez en tan solo una semana", un facultativo ha sido "víctima de un acto violento en el ejercicio de sus funciones".

"Actos como este son absolutamente intolerables y constituyen un atentado no sólo contra la integridad física, emocional y profesional de la persona agredida, sino contra el conjunto de la atención sanitaria en la provincia onubense. Porque enrarecen y tensan la atmósfera de los centros de salud y hospitales. No se puede acudir a trabajar temiendo sufrir una agresión".

Por ello, desde el colegio expresan su "profunda indignación por lo sucedido" y han trasladado "todo su apoyo" a la doctora agredida, toda vez que han puesto a su disposición sus servicios jurídicos, "así como cualquier otro que necesite".

También han enviado su "respaldo a todo el equipo sanitario del centro de salud de La Palma del Condado", porque "cuando un miembro del personal es agredido repercute sobre el conjunto de profesionales que trabajan en él".

"La violencia nunca puede formar parte de la relación médico-paciente, es intolerable cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal, hacia quienes tienen como única misión el cuidado de la salud de la ciudadanía", ha aseverado Ramblado.

Finalmente, el colegio considera que "se deben tomar medidas legislativas para que las condenas sean más contundentes, en especial las verbales, que se han disparado y que apenas se denuncian" y hace "un llamamiento a los profesionales para que denuncien", toda vez que recuerda que una agresión a un médico constituye un atentado a la autoridad que puede llegar a suponer penas de cárcel de entre 1 y 4 años.