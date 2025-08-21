El Colegio de Médicos lamenta que el número de agresiones a los facultativos en 2025 en Huelva supera ya las de 2024

Concentración este jueves en San Juan del Puerto (Huelva) contra las agresiones a sanitarios tras la agresión a profesionales del centro de salud. - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PURTO

HUELVA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos ha informado este jueves de que ha registrado un total de 11 agresiones hasta ahora, frente a las nueve del conjunto del año anterior. Un total de diez agresiones se produjeron el primer semestre, a las que se une la ocurrida el pasado martes en el centro de salud de San Juan del Puerto.

Así lo ha indicado en una nota la institución provincial que ha mostrado su "más absoluto rechazo a cualquier agresión a un facultativo, ya que repercute sobre la calidad asistencial de todos los onubenses" y lamenta que los ·médicos no pueden ir a trabajar en un clima de tensión y con miedo".

"No podemos estar realizando un reconocimiento, una prueba diagnóstica o una operación pensando que algún familiar o el mismo paciente puede enfadarse y agredirnos física o verbalmente. Es necesario el compromiso de toda la sociedad para acabar con esta lacra, con la que hay que tener tolerancia cero", ha asegurado el secretario del Colegio de Médicos, Juan Javier Marqués Cabeza.

En total se han producido cinco agresiones físicas, mientras que el resto fueron amenazas, insultos y vejaciones. Una de las agresiones físicas se produjo durante una visita domiciliaria de urgencia a un paciente en Isla Cristina, cuando la médico recibía un puñetazo en el pecho propinado por un familiar del enfermo. Y otra tuvo lugar en plena calle cuando una médico que paseaba con su hija fue abordada por una paciente, generando además "la situación una ataque de ansiedad en la hija".

Todas las agresiones se han producido en la sanidad pública salvo una en una residencia de ancianos privada. Además, las médicas han pasado a ser las que más agresiones reciben, con un total de siete profesionales, siendo cuatro los médicos que las han sufrido. En cuanto a la red del SAS dos de los profesionales pertenecían a hospitales y el resto trabajaba en la Atención Primaria, siendo por tanto ésta donde más agresiones denunciadas se han producido, ha explicado.

Desde el Colegio de Médicos recuerdan que la agresión a un médico está tipificada como atentado a la autoridad y puede llegar a conllevar penas de cárcel de entre 1 y 4 años, además de multas. También se insta a los facultativos a comunicar y denunciar las agresiones, con "la garantía de que desde el Colegio se les facilitará todo el apoyo en las acciones contra los agresores mediante su departamento jurídico, además en aquellos aspectos que necesiten como el psicológico".

"Comunicar los hechos sirve además para visibilizar la situación, en especial de las agresiones verbales, que son sobre las que menos se informan y que impactan gravemente sobre la salud de los facultativos", concluye la institución.