Comienzan los trabajos para dotar de césped artificial al campo de fútbol Cristo Pobre de Huelva

Visita a los trabajos para dotar de césped artificial al campo de fútbol Cristo Pobre de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado los trabajos para dotar de césped artificial al campo de fútbol Cristo Pobre, con el que "se acaba con el último reducto de albero en las instalaciones municipales". Las máquinas ya están trabajando para eliminar el último rastro de tierra y polvo amarillo en los campos de fútbol públicos de la ciudad.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado que "superados los trámites burocráticos que se han alargado en el tiempo más de lo deseable, la empresa encargada de llevar a cabo las obras ha asegurado que a principios de 2026 podrá estar en funcionamiento esta instalación", consiguiendo así que "el último campo de albero de la ciudad pase a la historia para que los onubenses que cada día hacen uso de él cuenten con unas instalaciones acordes a los tiempos actuales".

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, Miranda ha insistido en que el Cristo Pobre es "considerado una instalación emblemática del deporte local, utilizada por numerosos clubes y asociaciones", por eso, "siempre ha sido una prioridad atender esta justa demanda histórica". "Desde que llegamos al Ayuntamiento hemos trabajado muy duro hasta llegar a este día", ha apuntado.

De esta forma, ha añadido que "su transformación en un campo moderno y seguro supone un hito para el fútbol onubense y, sobre todo, una gran noticia para los vecinos que llevan tanto tiempo reclamando el césped para este campo de fútbol".

"Lo importante es que el nuevo césped se traduzca en muchos éxitos para todos los clubes y deportistas, además de muchas jornadas de diversión, ejercicio y sana actividad para los menores de esta zona de la ciudad", ha concluido la primera edil.

Con un presupuesto base de licitación de casi 592.000 euros, la empresa adjudicataria ha presentado como mejora la rebaja del plazo de ejecución para la terminación de los trabajos antes de final de 2025. El proyecto contempla la sustitución, previa ejecución de base de asfalto del pavimento de juego de albero a césped artificial, además de una serie de actuaciones imprescindibles para el desarrollo del juego en condiciones de seguridad como son la iluminación y la instalación de riego.

Asimismo, se incluye la adquisición y colocación de equipamiento deportivo como porterías de fútbol 11 y fútbol 7, marcajes de campos, banquillos de jugadores, y redes de protección de balones, entre otros.