Condenan a dos menores en Huelva por lanzar piedras y huevos contra la casa de un guardia civil en Halloween

Archivo - Puert de la Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado la sentencia del Juzgado de Menores por la que se condena a dos menores a siete meses de libertad vigilada para uno de ellos y a siete meses de tareas socioeducativas para otro por arrojar "numerosos" huevos y piedras el 31 de octubre de 2023 contra una casa en la que vive un agente de la Guardia Civil con su familia.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, se considera probado que los menores expedientados "de común acuerdo y con el propósito de causar detrimento en el patrimonio ajeno", en compañía de otras personas que no pudieron ser identificadas, o eran menores de 14 años, se personaron en la tarde del 31 de octubre en la casa del denunciante, que resultó ser un guardia civil y arrojaron "numerosos" huevos y piedras. Como consecuencia de ello, ocasionaron en la fachada desperfectos tasados en 6.779 euros.

Prosigue señalando que el afectado, al percatarse de que el grupo "de unos 13 o 14 jóvenes, vestidos de negros y algunos encapuchados", al que pertenecían los menores expedientados, estaban tirando huevos y piedras en la fachada de su vivienda "salió tras ellos, logrando interceptar a una chica a la que agarró", de forma que, "al ver esto, los menores acudieron al auxilio de su compañera de grupo, llegando Gonzalo a empujar y a agarrar del brazo" al denunciante.

De este modo, aunque el hombre denunció también que sufrió agresiones, consistentes en patadas o en agarrarle y romperle una cadena que llevaba al cuello, señala la sentencia que esto "no queda acreditado", así como tampoco que conocieran "su condición de guardia civil".

Las defensas de los menores apelaron la sentencia solicitando su revocación, alegando la "irregularidad de ser el propio denunciante", al ser agente de la Guardia Civil, "quien confeccionara el atestado"; así como "error" en la valoración de la prueba.

Ante ello, señala la Audiencia que, "siendo cierto que el hecho de que el propio denunciante fuera el instructor del atestado no deja de ser una irregularidad", por lo que no se ha producido "ninguna indefensión" que pueda causar la nulidad de la sentencia causante de nulidad, ya que los atestados "se consideran denuncia para los efectos legales", toda vez que tampoco considera que haya ningún error en la valoración de la prueba.

Así las cosas, la Audiencia de Huelva desestima los recursos presentados y confirma la sentencia del Juzgado de Menores, que los condena a uno de los menores a la medida de siete meses de libertad vigilada por un delito de daños y al otro a siete meses de tareas socioeducativas como autor responsable de un delito de daños y un delito de maltrato de obra.