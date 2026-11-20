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HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Huelva ha condenado al presidente de un club de fútbol base de la provincia como autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial por utilizar el número de colegiado y simular la firma de un médico en 89 licencias federativas de jugadores menores de edad.

Los documentos, correspondientes a distintas categorías --desde benjamines hasta juveniles-- y a la temporada 2021-2022, certificaban la aptitud de los deportistas para la práctica del fútbol sin la intervención del facultativo.

La sentencia, dictada el pasado 22 de septiembre de 2026, es firme y se ha producido tras la conformidad del acusado con los hechos y la pena. El condenado deberá cumplir un año de prisión, a pesar de que Fiscalía solicitaba una pena de tres años.

Asimismo, la sentencia recoge que la ejecución ha quedado suspendida durante dos años condicionada a que no vuelva a delinquir, y pagar una multa de ocho meses, con una cuota diaria de seis euros.

En este procedimiento, el Colegio Oficial de Médicos de Huelva ha ejercido la acusación particular, a través de su letrado, en representación del facultativo cuya identidad profesional fue utilizada sin su consentimiento para dar validez a las licencias.

EL RIESGO DE ESTOS HECHOS

El Colegio de Médicos ha señalado que, más allá de la falsedad documental y de la suplantación de la identidad de un profesional sanitario, considera "especialmente graves" estos hechos por "las consecuencias que puede tener prescindir de los reconocimientos médicos previos a la práctica deportiva, especialmente cuando los afectados son menores de edad".

La institución recuerda que estos controles "no son un mero trámite administrativo" para obtener una licencia federativa, sino "una herramienta fundamental de prevención". "Es precisamente a través de las exploraciones y pruebas médicas cuando pueden detectarse patologías, alteraciones o problemas de salud que, de otro modo, podrían pasar inadvertidos y comprometer seriamente la integridad física de un deportista", ha subrayado.

Al respecto, remarca que, en determinadas circunstancias, estas enfermedades "pueden desencadenar episodios graves durante el ejercicio físico e incluso poner en peligro la vida de los menores". Por ello, el Colegio advierte de que falsificar certificados de aptitud deportiva supone "poner en riesgo las garantías sanitarias que deben proteger a los jóvenes deportistas".

Desde la corporación colegial se insiste en que "ningún requisito federativo, organizativo o administrativo puede sustituir a una valoración médica real, ni justificar que se certifique la aptitud de un menor sin las comprobaciones necesarias por parte de un profesional sanitario".

El Colegio Oficial de Médicos de Huelva subraya, asimismo, que la firma y el número de colegiado de un facultativo respaldan una actuación profesional y una responsabilidad sanitaria que no pueden utilizarse sin autorización y considera que esta sentencia debe "servir de advertencia" sobre la importancia de "respetar" los controles médicos y "garantizar" que la práctica deportiva de los menores se desarrolle "con todas las garantías para su salud y seguridad".