El Consejo Fiscal propone a Alfredo Flores como nuevo fiscal jefe de Huelva

Publicado 12/12/2018 18:44:35 CET

HUELVA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consejo Fiscal, celebrado este miércoles, ha propuesto al fiscal delegado de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores, para ocupar la plaza en la jefatura de la Fiscalía onubense.

Así Alfredo Flores ha sido propuesto para cubrir la citada plaza, sitio que dejó hace unas semanas Luis Fernández Arévalo tras ser nombrado fiscal jefe de Sevilla ante la marcha de María José Segarra, una vez que fue designada por el Gobierno de Pedro Sánchez como Fiscal General del Estado, según han confirmado a Europa Press desde este ente judicial.

Aunque no hay plazos para que se produzca su nombramiento como nuevo fiscal jefe, el siguiente paso es que la Fiscal General del Estado traslade esta propuesta al Consejo de Ministros con probabilidad de que esto ocurra este mismo viernes. En ese caso, el nombramiento saldría publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado.

Tras expirar el plazo, hace unas semanas, para la presentación de las candidaturas a la jefatura onubense, este salmantino de nacimiento, aunque creció y se formó en Sevilla, ha sido el único que la ha llevado a efecto.

Todo ello después de que la teniente fiscal en Huelva, Isidora Solís, anunciara su renuncia a optar por el puesto, al que sí se presentó, junto a Flores y al propio Luis Fernández Arévalo en 2015 --y en 2005--, recayendo en este último esta responsabilidad. "Estoy en otra etapa, me quiero jubilar en tres años, antes de culminar el mandato de cinco, y no me parece honesto", precisó Isidora Solís sobre su decisión.

Hijo del también Alfredo Flores, que fue fiscal jefe de Sevilla durante 19 años, esta última ha sido la cuarta vez que este se ha postulado para dirigir la Fiscalía onubense durante los próximos cinco años.

Cuando presentó su candidatura, Flores subrayó que entre los principales puntos de su proyecto destaca "la mejora de instalaciones y medios para optimizar al máximo el trabajo y la apertura de la Fiscalía a la ciudadanía para explicar lo que hacemos". En la actualidad la plantilla de fiscales cuenta con 27 titulares y dos refuerzos.