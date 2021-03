El Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva aprueba elecciones a rector el próximo 6 de mayo

HUELVA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva (UHU), en sesión extraordinaria, ha aprobado la convocatoria de elecciones a rector o rectora de la Onubense. El calendario electoral fija la fecha de los comicios para el día 6 de mayo de 2021.

Además, el Consejo de Gobierno, constituido en junta electoral, ha aprobado el ejercicio del voto por medios electrónicos, como novedad de esta convocatoria, según ha informado la Onubense en una nota de prensa.

La sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno se ha celebrado vía telemática, y Manuela Mora, secretaria general de la Universidad, ha informado de la convocatoria de las elecciones por medio de resolución rectoral, a la que se anexa el Calendario aprobado al efecto.

El calendario marca fechas como del 8 al 12 de abril para la presentación y proclamación de las candidaturas, el inicio de la campaña electoral para el 21 de abril, y finalmente la jornada electoral el día 6 de mayo. De este modo, la Universidad de Huelva ha calendarizado todas las fases y ámbitos del proceso electoral, desde el censo a la organización de mesas. Todo ello bajo el marco del Reglamento de las Elecciones al Rectorado, aprobado en Consejo de 11 de diciembre de 2020.

La opción del voto por medios electrónicos es una vía de participación plenamente adaptada al actual escenario Covid-19, a fin de facilitar el voto, por un lado, y evitar la presencialidad en un escenario de incertidumbre donde aún no se conoce si las clases seguirán siendo online o la UHU volverá a un escenario de semipresencialidad.

Durante la sesión, se ha señalado que la realización del voto por medios electrónicos 'estará gestionada y auditada por una empresa externa especialista en elecciones telemáticas, que además expondrá de manera independiente a la Comunidad Universitaria cómo funciona el proceso telemático y las garantías de limpieza y secreto'. Asimismo, se aclaró que la opción por el voto por medios electrónicos 'ya se puso en funcionamiento el pasado curso para la elección de los Decanatos y Direcciones de los Departamentos de la UHU'.

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, quiso dedicar unas palabras a la finalización del último Consejo de Gobierno de su mandato para "agradecer la confianza depositada en mí de toda la comunidad universitaria que me dio su voto, y también a aquellas que en su momento no lo hicieron, pero de las que también he encontrado en todo momento su colaboración y apoyo".

Asimismo, ha tenido palabras para todo el equipo de gobierno de la Universidad, "tanto al que ha estado todo el tiempo como aquellos que fueron dejándolo por diversos motivos". "Sin el apoyo de estas personas no hubiera sido posible desarrollar el enorme trabajo realizado estos cuatro años, en especial en este último año con todas las dificultades derivadas del coronavirus", ha dicho.

"Durante estos años he podido comprobar que se puede discrepar, algo totalmente legítimo, pero que se puede hacer con espíritu de colaboración, y sobre todo de vocación y compromiso con la Universidad de Huelva. A todos les expreso mi agradecimiento", ha agregado Peña.

Por último, la rectora ha explicado que en los próximos días y antes de que comience el periodo de candidaturas, el equipo de gobierno presentará una Memoria de Gestión de los cuatro años en el Rectorado.