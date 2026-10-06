Controlado el incendio de El Almendro en Huelva

Archivo - Incendio declarado en un paraje de El Almendro. - EUROPA PRESS/INFOCA - Archivo

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por controlado a las 21,20 horas de este martes, 6 de octubre, el incendio declarado durante la jornada en El Almendro (Huelva), aunque en un primer momento se situó en el término municipal de Villanueva de los Castillejos.

Cabe mencionar que se da por controlado aquel incendio en el que todo su perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación, o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.

Por el momento, trabajan aún para sofocar las llamas once bomberos forestales, un agente medioambiental y dos vehículos autobombas.