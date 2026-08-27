Controlado el incendio forestal en Costa Esuri (Huelva)

Archivo - Incendio declarado en la Costa Esuri, en Ayamonte - INFOCA - Archivo

HUELVA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por controlado a las 20,52 horas de este jueves, 27 de agosto, el incendio forestal declarado durante la tarde en el paraje Costa Esuri de Ayamonte (Huelva).

Cabe mencionar que se da por controlado aquel incendio en el que todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación, o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.

En concreto, el Infoca ha detallado que los efectivos aún trabajan en su remate y liquidación, entre ellos nueve bomberos forestales, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.