Controlado el incendio forestal declarado el domingo en un paraje de Villablanca (Huelva)

Incendio declarado el domingo en Niebla. - PLAN INFOCA

VILLABLANCA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado en la mañana de este lunes el incendio forestal declarado el domingo en el paraje Camino de la Cumbre de Villablanca (Huelva).

Así lo ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, donde señala que en la zona continúan trabajando para su remate y liquidación un grupo de bomberos forestales y un vehículo autobomba.

Se trata del segundo incendio que se declara en Villablanca en la misma semana, después de que el pasado jueves se iniciara otro en el paraje Camino de la Borralla, que se dio por extinguido el viernes.

La provincia de Huelva ha registrado siete incendios forestales en la última semana, el más grave el que se inició en la tarde del pasado jueves en Niebla, que continúa activo en situación operativa 2 de emergencia y mantiene desalojadas a 474 personas.

El operativo contra el incendio ha contado este domingo con 605 personas trabajando sobre el terreno entre los equipos de las Administraciones central y autonómica. La estrategia de mantener una línea de defensa de las cuatro poblaciones desalojadas y "taponar el desarrollo hacia el norte", según indicó el domingo el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha descrito como "imprevisible" el escenario debido a los cambios constantes en el viento.