Controlado el incendio forestal originado de madrugada en Alosno (Huelva)

Bomberos actuando en el incendio de Alosno (Huelva). - INFOCA

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han logrado controlar este jueves un incendio originado en la madrugada en un paraje de Alosno (Huelva), por lo que los medios trabajan ya para su extinción.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona permanece un grupo de bomberos forestales y una autobomba para su remate y liquidación.

La delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, ha explicado que se declaró en la madrugada de este jueves, pero "por suerte", al tener medios en el incendio de El Cerro de Andévalo se destinaron efectivos a ese incendio y "se ha podido controlado muy rápido"

Cabe recordar que Alosno sufrió un incendio a principios de junio que obligó a elevar la fase de emergencia a situación operativa 1, y afectó también a los términos de Gibraleón y Villanueva de los Castillejos, aunque "sin afección a la población" y que calcinó más de mil hectáreas.