La convocatoria de ayuda sociales de Aiqbe (Huelva) impulsa tres programas de inclusión social y empleo juvenil

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) financiará tres programas de inclusión social y empleabilidad juvenil destinados a colectivos vulnerables de Huelva, dentro de su convocatoria anual de ayudas a proyectos sociales.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, los seleccionados son 'Huelva ES+ 4.0', un itinerario de segunda oportunidad destinado a jóvenes de la barriada Pérez Cubillas desarrollado por la Fundación Marcelino Champagnat; 'Creciendo hacia la inclusión', un programa de autonomía y empleo para personas con TEA de la Asociación Autismo Huelva Ánsares; y 'Nuevos horizontes educativos', a cargo de la Asociación Nuevos Horizontes, cuyo objetivo es reducir el abandono escolar e impulsar el desarrollo integral del alumnado.

Con el impulso a estas iniciativas, Aiqbe refuerza un año más su compromiso con el desarrollo social y educativo de la provincia. Las colaboraciones se integran en la línea de acción social de la asociación, que cada año respalda iniciativas orientadas al bienestar, la educación y la igualdad de oportunidades en Huelva, como forma de contribuir al progreso social y a mejorar la calidad de vida de la juventud más vulnerable.

De esta forma, 'Huelva ES+ 4.0' de la Fundación Marcelino Champagnat persigue mejorar la empleabilidad de la juventud de esta barriada y su entorno, a través de formación en prevención de riesgos laborales, entrenamiento en competencias personales y digitales y acompañamiento integral en los ámbitos educativo, laboral y vocacional. La iniciativa incluye actividades de ocio saludable y apoyo para facilitar la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria, con un enfoque integral hacia las necesidades formativas y sociales de los participantes.

Por otro lado, 'Creciendo hacia la inclusión' estará impulsado por Autismo Huelva Ánsares y desarrollará itinerarios de autonomía y empleo con apoyo, destinados a personas con trastorno del espectro autista (TEA).

El objetivo es promover la inclusión sociolaboral y el desarrollo de su autonomía personal en su vida adulta, mediante talleres ocupacionales, formación adaptada y prácticas en empresas locales. Finalmente, 'Nuevos horizontes educativos', desarrollada por la asociación Nuevos Horizontes, se desarrollará con la finalidad de reducir el abandono escolar e impulsar el desarrollo integral del alumnado al que va dirigido.

Así, el presidente de Aiqbe, Juan del Olmo, ha señalado que "la firma de estos convenios refleja la voluntad de la asociación de respaldar iniciativas que mejoran la vida de las personas y fomentan una sociedad más justa e inclusiva". "La labor de la Fundación Marcelino Champagnat y de las asociaciones Ánsares y Nuevos Horizontes demuestran cómo la colaboración entre entidades puede abrir oportunidades reales para la juventud", ha indicado.

La iniciativa responde a la apuesta de Aiqbe por contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030. En estos tres casos, se centran especialmente en áreas como la educación de calidad (ODS 4) y el trabajo decente (ODS 8), promoviendo la igualdad y el desarrollo en la provincia de Huelva.