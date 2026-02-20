La cooperación entre Huelva y Almería marca un "hito" en la enseñanza universitaria de la Física

Visita del alumnado del Grado en Física de la Universidad de Almería a la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha recibido esta semana al alumnado del Grado en Física de la Universidad de Almería en una visita institucional que refuerza el carácter plenamente interuniversitario de una titulación pionera en el sistema universitario español. La iniciativa, que comenzó el pasado mes de septiembre con el desplazamiento del estudiantado onubense a Almería, avanza así en su objetivo de "consolidar un modelo académico compartido entre ambas instituciones".

Según informa la Onubense en nota de prensa, el nuevo Grado en Física se plantea como un título conjunto entre la Universidad de Huelva y la Universidad de Almería, con 60 plazas anuales distribuidas a partes iguales entre los dos campus. Desde este curso académico, 30 estudiantes cursan primero en Huelva y otros 30 en Almería, en lo que supone, según ha destacado el vicerrector de Investigación y Planificación Estratégica, José Enrique García Ramos, un grado "interuniversitario de verdad, único en España por su diseño académico y su estructura de movilidad integrada".

El plan de estudios contempla que el primer curso se imparta simultáneamente en ambas universidades. En segundo, el alumnado que comenzó en Huelva se trasladará a Almería; en tercero, el movimiento será inverso; y en cuarto, los estudiantes elegirán entre dos menciones: Física Fundamental, que se desarrollará en Huelva, y Física Aplicada, en Almería. Este modelo permitirá que, cuando la primera promoción esté próxima a graduarse, haya hasta 240 estudiantes cursando el grado de manera simultánea entre ambas instituciones.

Más allá de la organización académica, la visita ha servido para estrechar lazos entre los dos grupos y favorecer la integración personal y académica.

Al respecto, la decana de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva, Inés Garbayo, ha destacado que la jornada ha sido "un día de fiesta", ya que el alumnado almeriense ha podido conocer las instalaciones, al profesorado y a quienes serán sus compañeros cuando en tercer curso se incorporen al campus onubense.

"La experiencia está siendo muy enriquecedora, aunque implique un importante esfuerzo de coordinación docente entre ambas universidades", ha señalado la decana.

Desde la Universidad de Almería, el vicedecano de Física y Relaciones Institucionales, Antonio Manuel Puertas, ha subrayado el valor estratégico de este modelo que conecta "de punta a punta" Andalucía.

Lejos de suponer una dificultad, la distancia geográfica se convierte en una oportunidad para que el estudiantado amplíe horizontes sin salir de su comunidad autónoma. El programa incorpora así una movilidad estructurada que facilita la experiencia universitaria compartida, algo que el propio equipo académico define como "un Erasmus integrado", en el que el alumnado se desplaza con su grupo y mantiene el acompañamiento docente.

El grado responde también a un objetivo de optimización de recursos humanos y materiales, permitiendo "sumar fortalezas investigadoras y docentes de ambos extremos de Andalucía". De este modo, se amplía la oferta formativa en Física para estudiantes de las zonas fronterizas de la comunidad y se fomenta una formación integral que combina excelencia académica, movilidad y experiencia vital.

Con esta visita institucional y académica, la Universidad de Huelva reafirma su apuesta por "un modelo innovador de cooperación universitaria que sitúa al estudiantado en el centro y proyecta una formación científica de alto nivel con vocación andaluza y proyección nacional".