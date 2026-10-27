Cortado un tramo de la N-435 (Huelva) debido a un posible hundimiento del tubo de conducción

Tramo afectado de la N-435. - AYUNTAMIENTO DE CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La DGT ha cortado al tráfico un tramo en ambos sentidos de la carretera N-435, entre los puntos kilométricos 120,3 y 123,4, en las proximidades del cruce de Encinasola, cerca de La Nava (Huelva), debido a un posible hundimiento del tubo de conducción de las aguas (correntías).

Según ha indicado la DGT en su web desde este lunes permanece cortado este tramo de la N-435 por "incidencias en la vía", aunque el Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé ha incidido en que es debido a un posible hundimiento del tubo de conducción de las aguas.

Por ello, tanto este ayuntamiento como el de Cumbres Mayores han pedido evitar la zona, extremar la precaución y respetar en todo momento la señalización existente, siguiendo las indicaciones de los servicios competentes.

Asimismo, el Ayuntamiento de Cumbres Mayores ha informado de que se han establecido rutas alternativas, de modo que si se va a Aracena o a Huelva hasta hay que tomar la A-5300 (Cañaveral de León), mientras que para ir a Sevilla, hay que circular por la H-312 (Fuentes de León) o la A-5300. Además, señalan que las obras "durarán varias semanas".