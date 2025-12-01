Un corte eléctrico "sin consecuencias" afecta a las instalaciones del Parque Energético de Moeve en La Rábida (Huelva)

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

Moeve ha informado de que a las 09,20 horas de este lunes se ha producido un corte eléctrico de cuatro minutos en algunas de las instalaciones del polígono de Palos de la Frontera (Huelva), que ha afectado al Parque Energético La Rábida, así como apunta que el mismo "no ha tenido consecuencias".

En un comunicado, la compañía ha señalado que debido a este corte, y siguiendo los procedimientos operativos, "se ha realizado una descarga puntual a las antorchas de las unidades, que son parte del sistema de seguridad de las instalaciones".

Asimismo, explica que tras comunicar el suceso a las autoridades locales, "se confirma que no ha tenido consecuencias para las personas ni para el entorno desde un punto de vista ambiental". Moeve informa de que, "gracias al correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad de las plantas", las unidades del Parque Energético están siendo puestas en servicio de nuevo.