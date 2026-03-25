Cortegana (Huelva) acoge 'Senderos de Música' con Tanxugueiras, María José Llergo o Rocío Márquez

Presentación en la Diputación de Huelva del Festival ‘Senderos de Música 2026’. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Senderos de Músicas', festival que aúna la música con la riqueza natural y cultural de la comarca de la sierra, celebrará su novena edición en Cortegana, recién nombrado como Municipio Turístico de Andalucía por el Consejo Andaluz de Turismo de la Junta de Andalucía, que, según ha destacado la diputada de Cultura, Gracia Baquero, será "un reconocimiento merecido a un pueblo que ha sabido cuidar su patrimonio, su naturaleza, su gastronomía y sus tradiciones, y que es un referente turístico y cultural en la provincia de y en toda Andalucía".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, este certamen tendrá lugar del 25 al 27 de junio y será una edición "muy especial", porque "por primera vez en la historia del festival, toda la programación está protagonizada por mujeres artistas y DJs". "Un festival que apuesta por el talento femenino, por la creación contemporánea y por la música de raíz, demostrando que tradición y modernidad pueden caminar juntas", ha indicado la diputada.

Asimismo, la diputada ha señalado que 'Senderos de Música' es "más que música" es "turismo cultural, es promoción del territorio, es gastronomía, es medio ambiente, es economía local y es también una oportunidad para que miles de personas descubran o redescubran la Sierra de Huelva".

Es un festival de formato medio, capaz de reunir a más de 5.000 personas entre visitantes y público local, con conciertos gratuitos y actividades complementarias que dinamizan el comercio, la hostelería y el sector servicios de toda la zona.

"La Diputación de Huelva apuesta por la cultura como motor de desarrollo del territorio, especialmente en el medio rural, y por festivales como este que ayudan a fijar población, generar actividad económica y proyectar la imagen de nuestra provincia fuera de nuestras fronteras", ha abundado la diputada.

En cuanto a la programación, la entrada será gratuita durante las tres jornadas. El festival comenzará el jueves, 25 de junio, con la proyección del documental 'Fandango', dirigido por Remedios Malvárez y Arturo Andújar, un recorrido por la historia y las raíces de uno de los palos flamencos más representativos de la provincia de Huelva.

Así, el viernes 26 abren cartel Tanxugueiras, referente de la música tradicional gallega llevada a la vanguardia, junto Karmento, una de las voces más destacadas del neofolclore español y Carmen Xía, artista andaluza que fusiona flamenco, copla y música urbana. La sesión de DJ será de Atrik, emergente con una propuesta electrónica muy innovadora.

El sábado 27 actuará María José Llergo, una de las grandes voces actuales del flamenco contemporáneo. Rocío Márquez y Bronquio, que unen flamenco y electrónica y el dúo Carmen y María, que mezcla flamenco con neo soul, rap y funk completan una jornada con sesión de DJ Bea Dollz, con una trayectoria internacional en la música electrónica.

Todos los conciertos se celebrarán en un único escenario en el Estadio de Fútbol Gumersindo Anarte, donde también habrá zona de barras, comida y mercadillo, mientras que la proyección cinematográfica tendrá lugar en la plaza de la Constitución.

La alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín Florido, ha agradecido que su municipio haya sido elegido para acoger 'Senderos de Música', "que lleva la cultura de forma gratuita a municipios pequeños que muchas veces no tenemos esa posibilidad". "Para el municipio es también una invitación a descubrir nuestra esencia. Cortegana tiene mucho que vivir y que sentir y esta semana hemos sido nombrados Municipios Turísticos, un reconocimiento al trabajo que el ayuntamiento y el pueblo de Cortegana lleva haciendo y que recibimos con mucha honra", ha apuntado.

De este modo, Martín Florido ha invitado a toda la provincia a visitar el pueblo durante todo el año y "sobre todo en este festival, donde se podrá disfrutar de un entorno natural que es una joya reserva de la biosfera, de una gastronomía como en torno al cerdo ibérico y a su producto estrella, el jamón, y por supuesto del patrimonio y de la cultura de Cortegana, el castillo, las iglesias y el nacimiento del río Chanza y las rutas de fuentes, todo eso se podrá disfrutar del 25, 26 y 27 de junio".

Por parte de la empresa productora Eventualia, Pedro Ruiz, ha agradecido la confianza de la Diputación y al Ayuntamiento. "Este año ha sido un año muy especial para nosotros porque hemos decidido dar un cambio a Senderos e innovar, todos en equipo, y nos hemos volcado en la figura femenina", ha destacado.

Al respecto, ha señalado que es "un homenaje a la mujer trabajadora, luchadora, constante y hay que mostrar que las mujeres artistas pueden estar en un cartel nada más que de mujeres".

"'Senderos de Música' es posiblemente el único festival de España gratuito con todas las voces femeninas", ha afirmado Ruiz, añadiendo un cariñoso recuerdo a Francis Cubero, primer promotor del Festival, ya fallecido. El festival está organizado por la Diputación de Huelva, la producción de Eventualia Global y la colaboración del Ayuntamiento de Cortegana.