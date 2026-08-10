Cortegana (Huelva) cierra unas XXIX Jornadas Medievales "de récord" y consolida "el salto de calidad" de su programación

Jornadas Medievales de Cortegana. - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

CORTEGANA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Cortegana (Huelva) clausuró este domingo unas XXIX Jornadas Medievales con un gran espectáculo que puso el broche final a cuatro intensos días en los que la localidad volvió a transformarse por completo para hacer viajar al pasado a la cifra "récord" de "más de 60.000 visitantes".

El desenlace de 'La Captura del Eclipse' llenó de belleza, luz y simbolismo el entorno del Castillo para cerrar una edición marcada por "la elevada participación, el crecimiento de la programación y una villa medieval que ha mantenido una actividad incesante desde el jueves hasta el domingo".

La alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín, ha realizado una primera valoración "muy positiva" de esta XXIX edición y ha avanzado que, "a falta de disponer de los datos definitivos, se ha superado ampliamente la cifra de 60.000 visitantes que se viene registrando en las últimas ediciones".

En este sentido, ha destacado "la satisfacción que ha supuesto contar con una participación extraordinaria en esta edición y ver nuestras calles, plazas y diferentes espacios llenos de público y una respuesta magnífica a toda la programación".

Junto a la elevada participación, Martín ha puesto especialmente en valor que las Jornadas Medievales se hayan desarrollado sin incidencias destacables, un aspecto que refleja el importante trabajo de planificación y coordinación que se realiza a través del Plan Juglar.

La alcaldesa ha recordado que "un evento de estas dimensiones requiere un enorme trabajo previo" y ha agradecido la labor de los numerosos efectivos que durante estos cuatro días han velado permanentemente "por la seguridad y el buen desarrollo de las jornadas, para que vecinos y visitantes pudieran disfrutar con tranquilidad".

En el apartado artístico, la alcaldesa ha subrayado el "salto de calidad" experimentado por la programación en esta edición, "tanto por el número de propuestas como por su diversidad y presencia en todos los rincones de la villa medieval". La temática de 'La Captura del Eclipse' ha ejercido como hilo conductor de la XXIX edición, con especial protagonismo en los espectáculos de inauguración y clausura, pero también, ha permaneciendo presente durante los cuatro días a través de personajes, ambientaciones y diferentes propuestas artísticas.

Martín ha resaltado en este sentido "la importante apuesta realizada" por "ofrecer más música, más animación y espectáculos de mayor calidad en esta edición", contando con "grandes compañías" y "consiguiendo mantener una programación prácticamente continua durante la mañana y la tarde-noche en diferentes puntos de Cortegana". El objetivo, según ha explicado, era lograr que "el visitante no tuviera que buscar el espectáculo, sino que el espectáculo saliera a su encuentro al recorrer cualquier calle o plaza de nuestra villa medieval".

Los numerosos pasacalles y espectáculos itinerantes han sido precisamente uno de los grandes protagonistas de esta edición. Criaturas fantásticas, duendes, brujas, músicos, acróbatas y todo tipo de personajes han recorrido continuamente las calles y plazas sorprendiendo a pequeños y mayores. A ello se ha sumado una mayor presencia de animación musical itinerante, con diferentes formaciones llevando sus sonidos a todos los rincones del recinto.

El mercado medieval, el burgo de artesanos, las tabernas, los espacios infantiles, los juegos y talleres han completado una experiencia que ha trascendido nuevamente el entorno del Castillo. La Plaza de la Constitución, la Iglesia Parroquial del Divino Salvador y la calle Castillo, se han consolidado como grandes núcleos de actividad, acogiendo espectáculos y propuestas culturales y permaneciendo repletos de visitantes durante buena parte de las cuatro jornadas.

FESTIVAL SIERRA CELTA

Especial relevancia ha tenido igualmente el Festival Internacional Sierra Celta, que ha vivido una de sus ediciones más internacionales con un cartel que ha reunido en Cortegana a formaciones nacionales y europeas durante dos intensas noches de música. El viernes, BackWest y Luneris fueron los encargados de abrir el festival, mientras que el sábado tomó el relevo Aérokorda, formación belga ganadora del Concurso Runas 2026 del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, junto al esperado regreso de The Red Hot Chilli Pipers, una de las bandas internacionales más reconocidas del género, y Triquel, referente nacional del folk rock celta.

Una programación que ha vuelto a convertir al Sierra Celta en uno de los grandes atractivos musicales de las Jornadas Medievales. La cultura y el patrimonio también han ocupado un lugar destacado. La Iglesia Parroquial del Divino Salvador acogió en la noche del domingo uno de los momentos culturales más especiales de esta edición con el concierto de Schola Cantorum Paradisi Portae, que interpretó Secundum Morem Ecclesiae Hispalensis, un repertorio del Cantoral del Castillo de Cortegana, valioso manuscrito del siglo XVI.

JORNADA ACADÉMICA

La vertiente cultural comenzó incluso antes de la apertura oficial de la villa medieval con la Jornada Académica 'Entre pócimas y sombras', que sirvió como antesala de las XXIX Jornadas Medievales. La cita permitió profundizar en la medicina, la farmacología y las prácticas médico-mágicas presentes en los textos árabes de al-Ándalus, reforzando una línea de programación que busca complementar el carácter festivo del evento con el conocimiento y la divulgación histórica.

Tras el éxito de esta XXIX edición, Cortegana comienza ya a mirar hacia 2027, un año especialmente significativo en el que las Jornadas Medievales alcanzarán su 30 aniversario. Una fecha redonda para un evento nacido en 1996 y que durante tres décadas ha crecido hasta convertirse en uno de los grandes referentes de su género, siendo las Medievales más antiguas de la región y declaradas Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

María del Mar Martín ha avanzado que el Ayuntamiento comenzará a trabajar desde este momento en la próxima edición, consciente de la importancia de alcanzar las tres décadas. "El próximo año cumplimos 30 ediciones y sabemos perfectamente lo que significa alcanzar una fecha así", ha señalado la alcaldesa, quien ha asegurado que el objetivo será "sorprender, seguir creciendo y preparar unas Jornadas Medievales que estén a la altura de un aniversario tan especial".

Martín también ha agradecido "el enorme trabajo de todas las personas que hacen posibles las Jornadas Medievales, de quienes participan en su organización y desarrollo y, especialmente, de un pueblo que se vuelca cada año para recibir a miles de visitantes". Cortegana cierra así cuatro intensos días de celebración y comienza ya el camino hacia una edición "muy especial".