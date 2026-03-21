La costa de Huelva ultima las tareas para recibir a los visitantes tras un invierno de temporales

Trabajos en los accesos de playas de Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

HUELVA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

A escasos días para que se inicie la Semana Santa, los municipios del litoral ultiman los detalles para que las playas estén listas para recibir a los numerosos turistas que se acercan a la provincia. No obstante, este año el trabajo ha sido más exhaustivo, ya que los ayuntamientos han intentado paliar los daños provocados por los continuos temporales, los cuales ya se comienzan a cifrar en millones de euros de pérdidas.

De este modo, uno de los puntos que más afectados ha sido Matalascañas, ya que el pasado mes de enero la borrasca Francis afectó a una parte del paseo marítimo cuya reparación se estima en 12,5 millones de euros, según las valoraciones técnicas trasladadas por el Ayuntamiento. Aunque en todo el municipio la cuantía por los daños asciende a los 20 millones de euros.

Desde entonces el Ayuntamiento está actuando sobre este paseo con una obra de emergencia para asegurar la funcionalidad, aunque no estará finalizado al menos hasta julio. No obstante, se ha afanado en labores de limpieza y retirada de enseres en la playa como consecuencia de los temporales sufridos en los últimos días. También se han preparado los accesos a la playa, realizando un cribado intensivo de la arena.

La pérdida de arena ha sido otra de las tónicas. Así, el Gobierno ha estado llevando a cabo el proyecto para la aportación de 70.000 metros cúbicos de arena en la playa de Matalascañas, pero los temporales han provocado el retraso de los trabajos que se finalizarán en verano, aunque una gran parte del litoral ya presenta una buena extensión de arena para Semana Santa.

Otro de los puntos que más ha sufrido la embestida de los temporales ha sido Punta Umbría y, más concretamente, El Portil, ya que ha sufrido pérdida de arena, algunas construcciones quedaron dañadas y durante el paso de la borrasca Leonardo varios vecinos tuvieron que ser desalojados.

Por ello, el Ayuntamiento de Punta Umbría inició una obra de emergencia de protección del litoral portileño tras los destrozos existentes en la primera línea de playa de El Portil, agravados por el paso de las últimas borrascas, ya que como ha señalado el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, quedaron "muy dañadas".

Así, el Consistorio puntaumbrieño está trabajando en la puesta a punto de las playas del municipio, especialmente en los accesos al litoral. Desde el Almacén Municipal se están realizando labores de retirada de arena acumulada en los caminos de acceso a la playa.

Asimismo, recientemente se llevó a cabo una limpieza extraordinaria de todo el frente costero, en la que se retiraron numerosas ramas, troncos y restos vegetales arrastrados por los ríos hasta el mar y posteriormente depositados en las playas tras el tren de borrascas. Aunque, ha indicado Cansino, es posible que por esta última borrasca "haya que volver a incidir" en esas tareas, pero "ya se están actuando para que cuando comience la Semana Santa, tanto accesos como servicios estén en pleno funcionamiento".

Por otro lado, ha señalado que "hay que seguir actuando y ser muy precavidos en El Portil precisamente por esa acción mareal y esa acción de costa", aunque ha señalado que llevan invertido más de dos millones de euros en el núcleo, ya que también se ha procedido al asfaltado de calles "dañadas por los temporales".

Por ello, ha lamentado que en los últimos años se está produciendo una pérdida de la arena y ha hecho un llamamiento al Gobierno para que "tomen las medidas necesarias", porque "no es de recibo que ahora mismo en 800 metros de litoral, no haya playa cada vez que sube la marea ni cuando hay temporales".

APORTE DE ARENA PARA ISLA CRISTINA

Por otra parte, el litoral isleño también ha sufrido las consecuencias de los temporales, aunque el alcalde, Jenaro Orta, ha señalado que el municipio cuenta con más de diez kilómetros de litoral, y los daños afectan solo a una "mínima" parte de este espacio, por lo que el resto se encuentra "en condiciones óptimas" de cada a la Semana Santa, así como ha afirmado que estarán "en perfectas condiciones para mitad o finales de junio".

Concretamente, la zona actuada ha sido la Playa Central y el Camino de Santana. Además, en la zona de levante se ha levantado una escollera para evitar más consecuencias de los temporales.

Así, durante esta semanas se ha llevado a cabo trabajos municipales como limpieza, desbroce, reparación de pasarelas, aportación de arena y refuerzo de personal para la temporada. El Ayuntamiento mantiene una coordinación "constante" con todas las administraciones, y en especial con la Subdelegación del Gobierno para la ejecución del proyecto definitivo de recuperación integral del litoral.

De hecho, esta semana se ha confirmado una actuación urgente que permitirá la aportación de más de 16.000 metros cúbicos de arena en las próximas semanas --previsiblemente tras la Semana Santa--, para que las playas estén en condiciones óptimas de cara a la temporada turística.

Por su parte, en Ayamonte, concretamente en Isla Canela, se han efectuado trabajos de retirada de restos vegetales --cañas, ramas y troncos--. Las labores se iniciaron en San Bruno y han continuado de forma progresiva hasta Punta del Moral.

Estos acopios, tanto en el litoral como en el entorno del río Guadiana, son consecuencia del paso de la borrasca Leonardo y de los desembalses de varios pantanos durante el pasado mes de febrero, que han generado una importante acumulación de biomasa. La retirada se llevará a cabo de manera planificada para garantizar la máxima eficacia y rapidez.

Otros trabajos han incluido la reposición del vallado de acceso a la playa de Isla Canela y, de cara a Semana Santa, se sigue trabajando en el acopio de cañas y retirada de residuos; y "en los próximos días se avanzará con las tareas de preparación para la Semana Santa".

De la misma manera, el Ayuntamiento de Cartaya ha señalado que los temporales han dejado daños "importantes" en pasarelas y en accesos, así como que hay falta de arena en algunas zonas, por lo que realizará una reposición de los accesos para facilitar la llegada a la playa.

MAZAGÓN Y LEPE

Palos de la Frontera y Moguer, que comparten la gestión de la playa de Mazagón, han señalado que los daños en esta zona no han sido importantes, por lo que se procederá al acondicionamiento habitual para las visitas en Semana Santa. Según han indicado desde el Ayuntamiento de Moguer, se está interviniendo en el acceso desde la paya del Parador para arreglar la retirada de residuos y el arreglo de desperfectos, que se centran en el firme de la bajada, por lo que se compactará la arena para que sea segura para los usuarios.

Finalmente, el Ayuntamiento de Lepe activará en Semana Santa el dispositivo del Plan de Playas al 60% para La Antilla, desde el Viernes de Dolores y hasta el Domingo de Resurrección, que se mantendrá activo todos los fines de semana hasta el 15 de junio, cuando estará operativo al cien por cien, según ha indicado la concejal de Playas y Turismo, Elena Vélez.

De esta manera, se pondrá el dispositivo de vigilancia en playas de Protección Civil, "en horario tanto de mañana como de tarde", así como los aseos públicos estarán funcionando, al tiempo que se ha trabajado "todo el año" en el mantenimiento de la playa, "tanto de obras, como de poda o limpieza". En esta zona costera los temporales "no han azotado muy fuerte a la playa".

Por ello, los trabajos que se están realizando son de retirada de residuos naturales que llegan a la costa tras los temporales y se están colocando algunas de las pasarelas de entrada a la playa y contenedores para la recogida de residuos.