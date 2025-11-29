La CR Palos (Huelva) renueva a Dámaso Cerezo como presidente y realiza cambios en su junta directiva

El presidente de la CR Palos, Dámaso Cerezo. - CR PALOS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera (Huelva) ha renovado su Junta de Gobierno, un proceso que se ha llevado a cabo por aclamación entre los comuneros y que consolida la línea continuista de la actual dirección. Dámaso Cerezo continuará al frente de la entidad de riego, mientras que la nueva Junta incorpora dos cambios significativos en su composición.

De este modo, abandonan la directiva Antonio Domínguez y Manuel de Burgos, a quienes se reconoció públicamente su trayectoria durante el acto con la entrega de una estatuilla conmemorativa y el aplauso de los asistentes. En su lugar, se incorporan Ángel Domínguez y Enrique Molina, que se suman al equipo de gobierno para afrontar los nuevos retos de la Comunidad.

El relevo implica también un cambio en la vicepresidencia. Tras la salida de Antonio Domínguez --que venía desempeñando este cargo-- será Antonio Pérez quien asuma a partir de ahora esa responsabilidad dentro de la estructura directiva.

De otro lado, la CR Palos rindió homenaje a Antonio Domínguez, quien se despide de la Junta Directiva después de 26 años de trabajo ininterrumpido. Era el único miembro que permanecía de la directiva original que impulsó la creación de la Comunidad de Regantes en 1999.

El secretario gerente, Fernando Sánchez, destacó su legado asegurando que "gracias a su visión y a sus conocimientos --siempre compartidos con generosidad-- esta comunidad es hoy más sólida, más moderna y más consciente de la importancia de trabajar unidos. Quienes hemos tenido la suerte de caminar a su lado sabemos que su aportación no se mide en actas de reuniones ni en acuerdos aprobados, sino en la confianza, la estabilidad y la coherencia que ha aportado durante más de dos décadas", subrayó.

Respecto a Manuel de Burgos, también reconocido durante el acto, Fernando Sánchez subrayó su aportación "clave" en momentos "decisivos". "Su participación ha sido fundamental para afrontar etapas complejas y retos decisivos para nuestro regadío. Ha aportado criterio, equilibrio y una mirada siempre orientada al futuro, formando parte de un equipo que ha sabido tomar decisiones difíciles pensando en el bien común y en la sostenibilidad del agua, nuestro recurso más preciado", señaló.

Con esta renovación, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera encara una nueva etapa manteniendo "la experiencia, la estabilidad y la vocación de servicio que han caracterizado a su Junta de Gobierno desde su fundación".