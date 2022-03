Crespo ofrece ampliar el trasvase a Doñana "siempre y cuando el Gobierno ejecute las obras de interés general"

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado este miércoles que la Junta "estaría dispuesta a incrementar" el trasvase aprobado en 2018 porque hay recursos, pero siempre y cuando el Estado realice las obras de interés general que se necesitan".

Así se ha pronunciado Crespo este miércoles en comisión parlamentaria, a petición del PSOE, para hablar sobre el equilibrio hídrico de Huelva, donde ha reiterado que "para hablar de ello hay que hablar del trasvase", una medida aprobada a través de una ley en 2018 y que supone "la solución para recuperar los ecosistemas y al mismo tiempo dar respuesta a las miles de familias que han fijado su residencia en la comarca para crear empleo"

Pero antes, se ha referido a las competencias, ya que las aguas subterráneas son "dependientes del Estado a través de la CHG, mientras que las superficiales compete a la administración andaluza".

En este sentido, la consejera ha incidido en que la Junta "ha hecho sus deberes en sus competencias, ya que, según ha recordado, "se han acometido obras por 25 millones de euros", en concreto, la mejora del enlace directo de canal del Piedras, la modernización y mejora de la presa de Cueva de la Mora, mejora y modernización de la presa Sotiel-Olivargas, el desdoblamiento de los sifones 4,5 y 8 de canal del Piedras.

Además de obras de catástrofe en las instalaciones del sistema general del anillo hídrico del sifón del Odiel y presa de Andévalo y mejora de los depósitos del Odiel.

Por otro lado, se ha referido a las obras en ejecución por valor de 27,4 millones de euros, tales como la mejora de los depósitos puente sifón de Santa Eulalia, obra de recrecimiento de la presa del Piedras, la ampliación de la capacidad de regulación de la cola del Ssifón-Odiel, en licitación.

"En total estamos hablando de una inversión de la Junta d Andalucía de 50 millones de euros en la zona para permitir que se disponga de recurso hídricos para poder acometer el trasvase, que no se había hecho antaño y que en estos momentos la estamos realizando al completo.

Por lo que, a su entender, la ejecución del Gobierno está muy clara, ya que se apuesta por acometer el trasvase y por tanto el Espacio Natural de Doñana y su entorno tendrá más posibilidades hídricas y el equilibrio hídrico será posible", ha subrayado la consejera.

No obstante, ha reiterado la consejera que en la Ley de trasvase hay una serie de obras de interés general que, según ha asegurado, el Gobierno andaluz ha reclamado "en reiteradas ocasiones" que "cumpla con dicha ley". En concreto, la última, según ha detallado, fue el pasado jueves en la última reunión con el subdirector de Aguas.

Por otro lado, la consejera ha asegurado que "se ha ido más allá" para tener recursos hídricos", con la inversión de 131 millones de euros en las Edar del Copero (Sevilla) y los colectores de San Gerónimo y Tablada y la agrupación de vertido de Isla Mayor, entre otros, con el objetivo de "mejorar el tratamiento de residuos y tener aguas regeneradas".

"Además, hemos ofrecido el 50 por ciento de las inversiones de las obras de Interés General en materia de depuración con las Edar de Matalascañas, Sanlúcar de Barrameda, Guillena, Burguillos, Mazagón, Moguer, San Juan del Puerto, Trigueros y La Palma del Condado, con una inversión de 40 millones de euros. Obras que no teníamos por qué hacerlas pero estamos comprometidos con el espacio natural y el anillo hídrico en esta cuenca, que es la que nos compete", ha destacado.

Con todo ello, la consejera ha hecho el anuncio de que la Junta estaría dispuesta a "incrementar" el trasvase aprobado en 2018 porque existen "recursos", pero "siempre y cuando el Estado realice las obras de interés general ya aprobada", ya que la Junta "ha realizado todas esas actuaciones para disponer de más recursos hídricos".

En este sentido, la consejera ha reiterado que tres años de la aprobación de la Ley del Trasvase "no se ha iniciado ninguna obra de interés general del Estado" como la construcción de Pedro Arcos, la presa de la Coronada o la ampliación del Boca-Chanza.

Al respecto, ha insistido en que "para poder hablar de equilibrio hídrico "son necesarias todas estas obras" pero, según la consejera "el gobierno dice que ahora mismo no tiene ninguna en cartera, pero eso es precisamente lo que hay que pedir".

PSOE

Por su parte el parlamentario del PSOE Mario Jiménez ha acusado al Gobierno andaluz de generar "discusión y polémica" en cuanto a los regadíos de Doñana, debido, a su juicio, "al proceder a la hora de intentar abordar el desarrollo sostenible de la comarca".

Asimismo, le ha afeado que "no ha hablado de la proposición de ley" en su discurso, por lo que ha calificado de "absurdo y ridículo que se hable de Doñana y no se refiera a esta proposición", toda vez que le ha señalado que "hasta Vox le ha recordado que defienda la iniciativa".

Por otro lado, el socialista le ha preguntado que "por qué, por primera vez en esta Cámara, no han emitido ningún informe para decir cómo y cuántas hectáreas se van a poder legalizar", por lo que ha insinuado que el Gobierno andaluz "se está intentando emboscar detrás de los grupos para decir qué plan tiene para Doñana"

Al respecto ha indicado que la Junta "ha entrado como un elefante en una cacharrería en un ámbito muy complejo que requiere mucha diplomacia, rigor y diálogo para hacer valer las reivindicaciones de todos los agentes", por ello, le ha pedido que "esté en el centro del debate para poner equilibrio y sosiego".

Por todo ello, Jiménez le ha espetado que se pronuncia "sobre cuántas hectáreas piensa legalizar" ya que "imprescindible dar esa seguridad jurídica y práctica sobre el alcance de la iniciativa a todo los agentes implicados", por que, ha incidido en que "cómo vamos a abordar una proposición de ley sin saber su afección".

Al cierre del turno, la consejera ha respondido a Jiménez reiterando que "es el PSOE el que está escondido detrás de la abstención, porque dice una cosa aquí, otra en Madrid y otra en Europa", toda vez que le ha criticado por "no defender su tierra" y le ha solicitado que su grupo "aclare la postura que tiene".

OTROS GRUPOS

En su turno de palabra, el parlamentario de Vox Rafael Segovia ha recordado que las "competencias son estatales" y ha solicitado al Gobierno de la Junta que se implique "con la ampliación de superficie regables y la defienda ante la acusaciones de los ecologistas, de a prensa y de Europa".

El diputado de Ciudadanos Julio Díaz ha subrayado que la provincia "atesora agua", pero ha situado el problema en que "no se desarrollan las infraestructuras de interés general y no se han hecho porque no ha implicado con la ley, la misma a la que el PSOE dijo que sí y que, desde la responsabilidad, PP y Cs apoyaron", al tiempo que ha señalado que el PSOE "está jugando a ser Dios, o el agua la traen ellos o no la trae nadie".

Asimismo, desde Unidas Podemos, su portavoz Ismael Sánchez ha señalado que en la problemática del agua "no es nueva porque su principal acuífero ha perdido el 60 por ciento", y ha señalado como "responsable directo el crecimiento de cultivos bajo plástico", ya que "requiere de una aportación considerable. Por ello, que "es de sentido común" que se esté evitando la implantación de nuevos regadíos para que se garantice el agua y haya un margen de seguridad".

Por último, desde el PP Manuel Andrés González ha insistido que el Gobierno central "no ha hecho nada en estos años", pese a que "está aprobada la Ley del Trasvase desde 2018", al tiempo que ha solicitado al PSOE que "exijan al ministerio que cumpla de una vez por toda con la provincia como está haciendo la Junta.