Cruz destaca que Huelva es ejemplo del "compromiso" del PSOE con la UE y de la gestión de fondos europeos

HUELVA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSOE municipal, diputado nacional y exalcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha destacado a la capital como "ejemplo" del "compromiso" de su formación con las políticas de la Unión Europea (UE) y el empleo de sus recursos a través de programas como el Next Generation durante el mandato socialista en el Ayuntamiento "frente a un PP que en un año de gobierno ha gestionado cero proyectos" y que "no tiene aspiraciones de obtener recursos europeos" y ha llamado a "reflexionar" para el 9 de junio las políticas que "queremos en la UE".

Así lo ha manifestado Cruz este viernes en declaraciones a los medios, donde ha destacado que el próximo 9 de junio habrá elecciones al Parlamento europeo para conformar el futuro de Europa para los próximos cinco años y ha puesto en valor el "beneficio" que han supuesto para los territorios los fondos que han llegado de la UE, "que pidió Pedro Sánchez, que fue a Bruselas a posicionarse a favor de un esfuerzo colectivo para salir adelante tras la pandemia y, después, con los conflictos bélicos", mientras "el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica los Next Generation y se posiciona a favor de las políticas de la ultraderecha".

El socialista ha destacado que cuando España entró a la Unión Europea "lo hizo como culmen de una aspiración de entrar en ese espacio de libertad, de democracia, de progreso, de conformar políticas que atiendan a la ciudadanía y que apuesten por el bienestar, por el crecimiento y por el desarrollo".

Al respecto, ha valorado "todo lo conseguido y avanzado" y ha subrayado que "con los conflictos geopolíticos que están azotando al mundo es necesario reforzar la idea de pertenecer a la Unión Europea, de participar activamente en la construcción de un mundo mejor, de apostar por la transición ecológica, digital, y de apostar por la paz y por la estabilidad en el mundo".

Cruz ha subrayado que "todo eso tiene impacto en Huelva" porque "en los ocho años de gobierno socialista en el Ayuntamiento éramos conscientes de esa importancia de la incidencia que podía tener directamente y apostamos por participar en los programas y en los proyectos de la Unión Europea para las ciudades", lo que "supuso obtener 15 millones de euros a través del programa Edusi para financiar actuaciones en la capital y también más de 17 millones con los Next Generation" y "eso se traduce en todo lo que se ha ganado y todo lo que hemos avanzado en la capital".

"España se va a beneficiar de 140.000 millones de euros. Más de 70.000 millones de euros son a fondo perdido, no hay que devolver absolutamente nada, y los otros son en préstamos a las empresas. Los Next Generation suponen, no solamente actuación en lo público, sino también otro tipo de actuaciones y hay más de 23 millones de euros destinados para el Puerto de Huelva y fondos para la aspiración de avanzar en el proceso de reindustrialización y derivar esa profundización en la industrialización a través de la transición energética, algo que es importante para Huelva y Andalucía", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que hay dos Pertes "claves", uno de hidrógeno verde y el otro el del proyecto CirCular de Atlantic Copper que "van a suponer más de 33 millones de euros procedentes de la Unión Europea", toda vez que ha afirmado que esa es "la Europa" que los socialistas quieren "construir", "la Europa de la sostenibilidad, de la transición ecológica, de la competitividad, de la internacionalización y de la productividad".

Por ello, ha llamado a "contrastar los proyectos" de los "dos posicionamientos que hay para construir Europa" que son "la que quiere el PSOE, en la que se pueda transitar libremente tanto las personas como las mercancías o la Europa en la cual se ponen barreras, se ponen fronteras y se apuesta más por la autarquía como quiere la ultraderecha o el PP que le ha comprado el discurso a Vox, que se entrega en brazos de Meloni", ha dicho Cruz.

"Tenemos que pensar en si queremos una Europa que luche contra el cambio climático o que cada uno soporte las temperaturas como puedan, una Europa en la que nos posicionemos y luchemos por la paz en el mundo, que las víctimas no tengan nacionalidad y no tengan ideología, son víctimas y que seamos solidarios con las víctimas. Una Europa en la que condenamos igualmente los atentados de Hamás como la masacre que perpetra Israel en Gaza, una Europa en la que condenamos la agresión ilegítima de Rusia contra Ucrania. Tenemos ese escenario en el que formamos parte", ha enfatizado.

Por ello, ha afirmado sentirse "orgulloso" de que Pedro Sánchez "lidere las políticas progresistas, lidere ese modelo de Europa solidaria, que defienda el escudo social para proteger a todos, una Europa de desarrollo y una Europa sostenible, una Europa digital, una Europa en la que el crecimiento y las aspiraciones de mejorar las condiciones de vida están ahí".

FONDOS EN HUELVA

Cruz ha llamado a construir "una Europa en la que aprovechemos los recursos que nos ponen por delante" como "los más de 70 o 80 millones entre los Next Generation y los fondos Edusi de los que se está beneficiando Huelva, y cuando hablamos de la actividad industrial, la provincia".

"Todos estos fondos, todo esto se ha generado a través de las gestiones del equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Huelva. En un año de gobierno del Partido Popular, cero euros, cero proyectos, cero aspiraciones a obtener recursos, no se ha presentado a nada. Por ello es fundamental que nos sintamos parte de la comunidad", ha apuntado.

El socialista ha puesto como ejemplo del uso de los recursos que llegan de Europa los diferentes proyectos llevados a cabo en Huelva, como las obras en la plaza de los Templetes, la plaza Andalucía o la plaza de los Dolores en la Orden, el campo de fútbol del Torrejón, la plaza de los Dolores en las colonias, parques infantiles" o en "el Pasaje El Greco, también las actuaciones de reurbanización, la peatonización de Santa Marta, que benefició a muchos barrios de Huelva, a más de 17 barriadas de Huelva, entre otras actuaciones".

"A través de los fondos Next Generation también se están acometiendo transformaciones importantes que está disfrutando toda la ciudad. Las obras de las que nos sentimos tan orgullosos del centro de Huelva son el reflejo de llevar a la práctica el proyecto del gobierno socialista del Ayuntamiento de Huelva con una financiación de 6,5 millones. También solicitamos y se nos concedió 4,5 millones para la adquisición de autobuses de emisión cero, autobuses eléctricos que esperemos que puedan venir próximamente", ha remarcado.

Asimismo, ha subrayado que la Casa Colón "se va a ver beneficiada con tres millones de euros en obras de rehabilitación, también procedentes de los fondos europeos de los Next Generation" o "la climatización del Gran Teatro, también con programas europeos o las obras de la obtención de espacios públicos en la barriada de Pérez Cubilla", así como las del Mercado de San Sebastián, con 1,1 millones, que "son producto también de esos programas europeos que dan respuesta a una aspiración de los comerciantes y vecinos mientras el Partido Popular estuvo 20 años escuchando la reivindicación de los detallistas del mercado sin prestarle atención".