Cruz formaliza su candidatura para liderar PSOE de Huelva y "contribuir a un proyecto de unidad y fortaleza"

HUELVA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha formalizado este lunes su candidatura a la secretaría general del PSOE provincial para "reforzar el proyecto socialista que salió del 40º Congreso Federal con Pedro Sánchez liderando el partido; y del 14º Congreso Regional, liderado por Juan Espadas", y "contribuir" desde Huelva con "unidad, fortaleza" y "desde la convicción de que somos todos necesarios y tenemos que estar unidos para conseguir ganar el Gobierno de Andalucía y seguir respaldando al Gobierno de España", ha destacado.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas tras registrar la candidatura en la sede provincial de la formación, donde ha ofrecido su "experiencia y capacidad" y ha enfatizado que oficializa la misma "con ilusión, esperanza, convicción y determinación".

Asimismo, Cruz ha apuntado a "las dificultades de los dos últimos años, en los que el partido en la provincia de Huelva ha experimentado desajustes e incluso una cierta división", abogando por "recuperar la unidad, porque todos somos necesarios y, sumando, multiplicamos. Ese es el objetivo con el que nos presentamos", ha remarcado.

"Este es el objetivo con el que nos presentamos", ha dicho antes de añadir que "tenemos que pensar en la ciudadanía y en los compañeros que en cada municipio de la provincia trabajan por los ciudadanos de Huelva, por los proyectos, por el desarrollo y por el progreso", así como "por la igualdad y por la justicia".

"El trabajo que hacemos cada uno en nuestros municipios tiene que formar parte de ese elemento común que es el PSOE de Huelva", ha subrayado el también secretario local, quien se ha mostrado convencido de que conseguirán "esa unidad", desde "el respeto a las diversas opiniones de los militantes, pensando en los ciudadanos y en nuestra tierra, para pelear por ella y hacerla mejor y más progresista".

Preguntado por el hecho de que Huelva sea la única provincia de Andalucía en la que se celebren primarias, Cruz ha apuntado que "aquí hay dos militantes socialistas que ofrecen su experiencia, su capacidad y su compromiso con el PSOE y la sociedad".

En este punto, ha querido reseñar que será la militancia la que decida "quien quiere que lidere el partido" y "no a quien excluye, porque yo no me presento contra nadie, solamente me ofrezco a liderar el proyecto socialista en la provincia" para "sacarlo adelante" porque "es de todos".

Por otra parte, ha resaltado que "ha habido conversaciones" con la también candidata desde este lunes y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, sobre "el análisis de la situación y las ganas de sacar el partido adelante y de unirlo", así como que "las habrá más adelante también" porque "no son dos compañeros que están en trincheras diferentes" sino que "es un proyecto común y en el que estamos implicados todos buscando el crecimiento y la felicidad de los ciudadanos".

RESPALDO A LOS SECRETARIOS GENERALES

De otro lado, Cruz ha aseverado que la convicción de ambos candidatos de "respaldar a los secretarios generales y el proyecto del PSOE" es "innegociable", pero que mantienen las posturas de ofrecerse a la militancia "para que decidan quién quiere que lidere y se integre en ese proyecto que suma y que es el de todos".

Asimismo, ha manifestado sentirse "respaldado" por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "al igual que se tiene que sentir Limón" porque "él respalda a todos y cada uno de los militantes socialistas", toda vez que ha añadido que su trayectoria con Espadas "no es reciente" ya que han compartido "en los últimos años" espacios como responsables de los gobiernos municipales de Huelva y Sevilla, respectivamente, por lo que ha señalado que tiene "una relación muy estrecha".

De este modo, ha subrayado que quien salga elegido va a "poner la cara de un proyecto que es colectivo y de toda la organización" y que "el día 21 de noviembre ratificaremos nuestro compromiso con el proyecto de Andalucía y de Juan Espadas".

De otro lado, Cruz ha explicado que estar en la ejecutiva regional "es incompatible con estar en la provincial", por lo que si aspira a dirigir el partido en la provincia no puede ser miembro de dos ejecutivas, al tiempo que ha reivindicado que esto "no es proyecto personal" y que su ofrecimiento es "en Huelva y para con Huelva", porque "se trata de la necesidad de procurar la unidad del partido entorno a los liderazgos de los secretarios generales, Pedro Sánchez y Juan Espadas".

"LIBERTAD" DE LOS MILITANTES

Cruz ha destacado la "libertad" de los militantes "de posicionarse en los diferentes procedimientos internos para decidir los correspondientes liderazgos de la organización", al tiempo que ha reiterado que ni él, ni ninguno de los militantes y representantes públicos que lo apoya "va contra nadie" y que "cualquier liderazgo que resulte, saldrá de la voluntad y de la soberanía de la militancia" con "el único objetivo de poner en marcha un proyecto que suponga progreso y bienestar".

Finalmente, el candidato ha señalado que se ve "fuerte" en la provincia al "contar con el cariño y el apoyo de muchísimos compañeros" y porque el partido es "muy muy fuerte" y "está decidido a conseguir la unidad".