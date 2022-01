Cs dice que el Ayuntamiento de Niebla (Huelva) usa el PFEA para "poder pagar a los trabajadores" por "su mala gestión"

NIEBLA (HUELVA), 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Niebla (Huelva), Ignacio Acebedo, ha dicho este miércoles que la "mala gestión de la alcaldesa, Laura Pichardo" ha llevado al Ayuntamiento a convocar un pleno extraordinario este 5 de enero "para usar el PFEA que corresponde a la localidad para pagar las nóminas de los trabajadores del mes de diciembre", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Acebedo ha aseverado que esta medida, "tal y como ha expresado en un reparo la secretaria interventora del Ayuntamiento no es legal según el artículo 216, apartado 2, del texto refundido de Haciendas Locales ya que pretende utilizar el dinero de una subvención, la del PFEA, para destinarlo a otras finalidades como es el pago de las nóminas".

En este contexto, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha votado "en contra de esta medida" junto al Partido Popular en el Ayuntamiento de Niebla "para no dar respaldo a una medida que no es acorde a la Ley como señala la técnica y experta del Ayuntamiento, una medida que no ha podido frenar la oposición pese a habérsele planteado otras opciones por la secretaria interventora como la solicitud de un préstamo a corto plazo, algo que sí sería legal".

"Esta situación se está produciendo por la nefasta y nula gestión de la alcaldesa socialista Laura Pichardo cuyo único argumento es que siempre se ha hecho así, acusando a la oposición de no querer que los trabajadores cobren cuando la única responsable de esta situación es ella misma y su pésima gestión", ha manifestado Acebedo.

El portavoz de Cs ha añadido que "esa mala gestión de Pichardo es la que lleva a Niebla a tener que convocar un pleno extraordinario el día de Reyes, convocado el día antes, para que los trabajadores puedan cobrar el dinero que les corresponde de unos fondos como los del PFEA que no están destinados para eso y que cuentan con el reparo de la propia secretaria interventora del Ayuntamiento".

"La única solución llegado a este punto es que la alcaldesa Laura Pichardo se marche y deje gestionar a otros, demostrada una vez más su ineficacia e inoperancia al frente del Ayuntamiento de Niebla porque es la única responsable de todo este desaguisado", ha concluido Acebedo.