Cs dice que "es hora de poner fin al ninguneo histórico" a Huelva

HUELVA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Huelva, María Ponce, ha dicho este jueves que "ya es hora de poner fin al ninguneo histórico al que está sometida Huelva independientemente de quien gobierne", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Este ninguneo, que es especialmente acuciante en materia de infraestructuras, se puede comprobar con facilidad", ha subrayado la diputada liberal, "en tanto que este viernes se celebra en Huelva una manifestación, tres años después de la del 15 de marzo de 2019, en la que lamentablemente tenemos que seguir reivindicando las mismas 19 peticiones específicas que reclamamos entonces. Seguimos esperando", ha añadido.

Ponce ha recordado que el Consejo Económico y Social (CES) de Huelva emitió un informe en 2019 en el que cuantificaba en 1.500 millones de euros el déficit acumulado en inversiones en Huelva en los últimos 15 años, "déficit que no ha parado de crecer, porque el Gobierno de Sánchez no ha acometido ninguna de estas infraestructuras que necesita la provincia para despegar. De modo que no es que esté igual, es que está peor", ha añadido.

"La alta velocidad, la mejora del trazado de la línea Huelva-Sevilla y la modernización de la Huelva-Zafra, la ampliación de los horarios de la conexión directa con Madrid; el desdoble de la N-435 y su conexión con la Ruta de la Plata; los accesos de la A-49 con la Costa; el tercer carril de la A-49; la profundización del dragado del Puerto; el aeropuerto o el mantenimiento y regeneración de las playas siguen estando en lo que se debe a la provincia", ha expuesto.

Esto, ha añadido, "junto a todas las obras recogidas en el Anexo 1 de la Ley del Trasvase del Condado, como el desdoble del túnel de San Silvestre, el canal de Trigueros, la presa de Alcolea o las conexiones con el embalse del Andévalo", ha repasado la diputada naranja.

La también senadora de Cs ha añadido que, "en este tiempo se ha visto como, mientras se ignoraba a Huelva en los Presupuesto Generales del Estado, en los de 2022 apenas figuran inversiones por 19 millones de euros en la provincia; a otras regiones de España, a las de siempre, se destinaban jugosos presupuestos, haciéndose de esta forma cada vez más ancha la brecha discriminatoria hacia Huelva".

Por todo esto, Ponce ha propuesto que el pleno de la Diputación, junto al "compromiso sincero y público de trabajar para que desaparezca la discriminación histórica que sufre Huelva en materia de inversiones", exija "a las administraciones responsables que se adopten las medidas urgentes para paliar la situación en la que se encuentra la provincia".

Específicamente, y en una segunda moción, la diputada liberal propone que la institución provincial exija al Gobierno la realización "urgente" de las obras necesarias para el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras al Condado, recogidas en el Anexo 1 de la Ley del Trasvase.

"No sólo que esta ley fue aprobada por el Congreso de los Diputados en 2018, sino además que la mayoría de las fincas agrícolas ubicadas en la Corona Norte de Doñana llevan casi tres décadas esperando la ejecución de estas infraestructuras hídricas que permitirían aliviar la carga del Acuífero 27", ha señalado.

Ponce, que ha vuelto a mostrar su "respaldo y defensa" del sector agrícola en la provincia, espera recabar también el del pleno de la Diputación, y ha propuesto asimismo solicitar a la Junta de Andalucía que se lleve a cabo una campaña en favor de los productos agrícolas de Huelva.

"La mayoría de ellos cultivados de forma ecológica y con todas las garantías medioambientales, que contrarreste la campaña de desprestigio que nuestros productos, que son de una calidad excepcional, han lanzado desde el exterior, en tanto que es un fuerte competidor para otros países, y lamentablemente también desde el interior, con grupos con intereses muy concretos y generalmente alejados físicamente de Doñana", ha apuntado.

La diputada naranja ha explicado que "la agricultura en Doñana, en estas tres décadas de espera, ha pasado de un sistema de producción convencional a la implantación de un modelo integrado de producción ecológica".

De hecho, ha defendido, es "pionera en la incorporación de nuevas técnicas de producción más eficientes, nuevos sistemas de riegos más eficaces e inteligentes, productos menos agresivos", porque, ha abundado, "los agricultores son conscientes del entorno sensible en el que desarrollan su actividad, lo cuidan y siempre han estado abiertos a todo tipo de cambios económicos y sociales y han sabido adaptarse al entorno y a sus circunstancias".

En este sentido, ha incidido en que "el incumplimiento del objetivo de aliviar el acuífero con agua superficial sólo es atribuible a las administraciones competentes, que no han cumplido con la Ley del Trasvase, y nunca a los agricultores, que cumplieron estrictamente y respetaron la decisión de reducir la superficie prevista para agricultura de 34.000 hectáreas, a las poco más de 9.000 hectáreas en la actualidad, incluso por debajo de la previsión establecida por los expertos de 15.000 hectáreas, ha cumplido con el compromiso de optimizar sus sistemas de riego o de cambiar el modelo productivo".

Finalmente, ha defendido que "es el momento de presionar a las administraciones para que, de manera urgente, realicen las inversiones necesarias para llevar agua hasta el corazón de Doñana, aliviando la descarga del Acuífero 27 y contribuyendo a su recarga".