Cs Huelva aplaude el inicio de las obras en el cruce que une La Palma del Condado y Valverde "tras 12 años de espera"

HUELVA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Ciudadanos (Cs) por Huelva y portavoz adjunto del partido liberal en el Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha celebrado que su formación "haya comenzado por fin, tras doce años de espera", las obras para la construcción de una rotonda en el cruce entre las carreteras A-472 y A-493, que enlaza con Valverde del Camino, "un punto negro de la travesía por La Palma del Condado, en el que hemos tenido que lamentar muchos accidentes".

Díaz ha asegurado a través de un comunicado que estas obras, que suponen una inversión de 294.134 euros y un plazo de ejecución de dos meses, "llevaban comprometidas con los vecinos más de una década" y, pese a estar licitadas y adjudicada en 2009, "los anteriores gestores de la Junta no las habían ejecutado con la excusa de que no había disponibilidad presupuestaria, pese a estar incluidas en los Fondos Feder 2014-2020, que el actual gobierno tuvo que reestructurar para no perder".

El parlamentario onubense ha señalado que en septiembre de 2019 solicitó a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, "retomar este proyecto para acabar con la alta siniestralidad de este cruce en una de las principales vías de acceso al Andévalo", después de que el Parlamento de Andalucía aprobara por unanimidad una proposición no de ley presentada por Cs para eliminar los riesgos existentes en la circunvalación de La Palma del Condado en los cruces con la carretera de Berrocal, la carretera de Valverde del Camino y el acceso al tanatorio, en mayo de 2018.

Así, ha agradecido que se haya reducido el coste, pasando de 400.000 euros presupuestados en 2009 a menos de 300.000 en esta adjudicación definitiva, "en una demostración más de la buena gestión del dinero público que está haciendo este gobierno".

Finalmente, Díaz ha destacado que "no se trata de la única intervención de seguridad vial que se ha ejecutado en los últimos meses en la A-472, ya que en agosto finalizó la construcción de otra glorieta para mejorar la circulación en el acceso a Villalba del Alcor". "Estas actuaciones y otras que se están desarrollando o se han ejecutado ya en otros puntos de la provincia son fundamentales para garantizar la seguridad de todos, por lo que no podemos permitir que, por desidia o dejadez, se ponga en peligro la vida de todos", ha concluido.