Cs muestra su "apoyo" con todos los sectores de Isla Cristina afectados por la subida de precios

ISLA CRISTINA (HUELVA), 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva), Andrés Aguilera, ha mostrado este martes su "apoyo y solidaridad" a la flota pesquera del municipio, amarrada a puerto desde el pasado jueves, debido a la huelga del transporte y al alto precio de los carburantes, pero ha querido hacer este mensaje extensivo a "todos los sectores productivos de Isla Cristina que se ven en la misma situación, como los agricultores, por ejemplo".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Aguilera ha lamentado que la lonja de la localidad, "uno de los puntales de la economía local tenga que estar cerrada estos días por falta de actividad", pero ha pedido "al Ayuntamiento que muestre el mismo apoyo que ha dado al sector pesquero con una pancarta en la fachada del Consistorio, al resto de sectores productivos del municipio.

"No podemos olvidar a nuestros agricultores, que no pueden recoger la fruta pese a estar en plena campaña porque no pueden distribuirla", ha puntualizado.

Asimismo, el portavoz de la formación liberal ha recordado que "en Isla Cristina hay 1.700 hectáreas de cultivo, la mayoría de cítricos"; que la industria conservera "también se ve afectada porque la flota está amarrada a puerto y porque no hay camiones para distribuir sus productos" y que, "probablemente, también los hoteles noten la repercusión de esta subida desmedida de los precios, como lo nota la hostelería, que además sufre el desabastecimiento que está provocando esta situación".

Así, Aguilera ha reiterado la petición de Cs al Gobierno para que "no vaya arrastrando los pies en este asunto y tome medidas cuanto antes", toda vez que ha expresado que "por qué hay que esperar a final de mes cuando el Gobierno de Sánchez puede adoptar ya medidas que frenen esta escalada de precios de la energía y los carburantes mientras la Unión Europea prepara las suyas".