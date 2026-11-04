CSIF critica la "mala organización" de los turnos de celadores en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

Archivo - Entrada del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de Sanidad en Huelva de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado este miércoles el "caos organizativo" que padece el colectivo de celadores del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva y lamenta que la "deficiente y cambiante planificación de los turnos" genera una "incertidumbre constante" entre los profesionales, "especialmente durante los fines de semana, dificultando la estabilidad personal y familiar".

Así lo ha indicado el sindicato en una nota, en la que subraya que esta situación del Despacho de Celadores "es conocida por la Dirección Gerencia del centro hospitalario sin que hasta el momento haya adoptado soluciones eficaces para corregirla".

"No es razonable que los celadores tengan que vivir permanentemente pendientes de cambios e imprevistos en sus turnos. Las necesidades del servicio no pueden convertirse en una justificación permanente para mantener problemas organizativos que se prolongan en el tiempo", señalan desde CSIF.

La organización sindical subraya que las necesidades asistenciales del hospital deben estar "garantizadas en todo momento", pero insiste en que "no a costa de trasladar de manera continuada las consecuencias de una mala planificación a los trabajadores".

En este sentido, señala que una gestión "adecuada" de los recursos humanos "debe compatibilizar el correcto funcionamiento del servicio con el respeto a los derechos de la plantilla", al tiempo que afirma que la organización de los turnos "debe responder a criterios claros, transparentes y previsibles".

"Los celadores no pueden seguir pagando las consecuencias de una planificación inadecuada. La Dirección Gerencia tiene conocimiento de esta situación y debe dejar de mirar hacia otro lado. Es su responsabilidad intervenir con medidas urgentes, exigir soluciones y garantizar una organización del trabajo sin generar incertidumbre en los profesionales", reclama el sindicato.