Las danzas tradicionales de 18 municipios de la provincia llegan a Huelva capital el próximo 14 de noviembre

Presentación del III Encuentro de Danzas y Folclore Tradicional de la Provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Huelva se convertirán el próximo 14 de noviembre en un gran escenario de tradición y cultura con la celebración del III Encuentro de Danzas y Folclore Tradicional de la Provincia, organizado por la Diputación de Huelva. Alrededor de 420 participantes, procedentes de 18 agrupaciones de danza y de 18 municipios, se darán cita en la capital onubense para mostrar el rico patrimonio etnológico de la provincia onubense.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha presentado este III Encuentro de Danzas y Folclore Tradicional de la Provincia con el que se quiere fortalecer "el conocimiento y los vínculos entre nuestros pueblos y la capital", ha indicado en una nota.

"Queremos que la capital sea también un escaparate de la riqueza cultural de toda la provincia. Que Huelva conozca mejor a sus pueblos, que descubra sus singularidades y que podamos acercarnos a ellos a través de algo tan nuestro como las danzas", ha añadido.

Para ello, se darán cita el próximo 14 de noviembre agrupaciones procedentes de Almonaster la Real, Alosno, Aroche, Cabezas Rubias, Calañas, Cortegana, Cumbres Mayores, El Almendro, El Cerro de Andévalo, Encinasola, Paymogo, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, Villablanca, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos y Zalamea la Real.

Este año, y como novedad acudirán dos agrupaciones de Cumbres Mayores, correspondientes a la Danza del Santísimo Sacramento y la Danza de la Virgen de la Esperanza, mientras que El Almendro y Villanueva de los Castillejos estarán representados conjuntamente por la Danza de los Cirochos, una tradición que comparten ambos municipios.

El presidente de la Diputación ha destacado que cada una de estas danzas "tiene su propia historia, sus movimientos y su significado". "Por eso, reunir estas danzas en Huelva supone también abrir una ventana a la provincia, despertar la curiosidad por nuestros municipios e invitar a conocer los lugares donde estas tradiciones tienen sus raíces".

Toscano ha añadido que "detrás de cada agrupación hay generaciones de personas que han aprendido unas formas de interpretar la danza, y que después se han preocupado de enseñárselos a quienes venían detrás. Ese conocimiento, que pasa de unas generaciones a otras, es uno de los grandes valores de nuestro patrimonio cultural. Y merece todo nuestro reconocimiento y apoyo".

Toscano ha recordado que cuando se puso en marcha esta iniciativa, en 2024, la idea era "muy clara" como es "acercar a la capital una de las expresiones más singulares de la cultura de nuestros pueblos y ofrecer a toda la ciudadanía la oportunidad de conocer y disfrutar de la extraordinaria riqueza de nuestras danzas tradicionales".

"Las dos primeras ediciones tuvieron una acogida magnífica, tanto por la implicación de los municipios participantes como por la respuesta del público", ha subrayado.

En cuanto a la jornada, ésta comenzará a las once de la mañana en la Plaza del Punto, desde donde partirá un desfile que recorrerá las principales calles del centro hasta llegar a la Plaza de las Monjas. A lo largo de este recorrido se ubicarán dos espacios destacados para las exhibiciones. El primero estará situado frente al Palacio Provincial de la Diputación, y el segundo será la Plaza de las Monjas, que acogerá la muestra final.