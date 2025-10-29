La décima edición de la BTT Maratón de Zufre (Huelva) se disputará el próximo 22 de noviembre

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo 22 de noviembre se disputará en Zufre (Huelva) la décima edición de la prueba de BTT de la localidad que contará, para la ruta larga, con una distancia de 70 kilómetros y 1.800 metros de desnivel positivo, y para la ruta corta, un recorrido de 36 kilómetros y mil metros de desnivel.

La prueba, organizada por el ayuntamiento de Zufre, comenzará a las nueve y media de la mañana y forma parte del Circuito Diputación de Huelva de Maratón, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El diputado de Deportes de la Diputación, Juan Daniel Romero, junto con el alcalde de Zufre, Santiago González, y la primera teniente de alcalde del ayuntamiento de Zufre, Ángela Matito, han presentado la décima edición de esta prueba de bicicleta todo terreno que se ha consolidado como "una de las grandes citas del circuito de ciclismo en la provincia".

Romero ha señalado que con esta décima edición "se pone de manifiesto la buena salud de esta prueba, así como el gran trabajo que lleva a cabo el ayuntamiento de la localidad con la colaboración de las empresas privadas para poner en valor el territorio y dar a conocer el término municipal de Zufre".

Por su parte, el alcalde de Zufre ha recordado que la prueba empezó en 2011 como una prueba cicloturista y con el pasado de los años se ha consolidado para convertirse "en una de las pruebas ciclistas más destacadas no solo de la provincia, sino de toda Andalucía". Zufre, según su alcalde, cuenta con unos mil kilómetros de caminos rurales y con la celebración de esta prueba "los damos a conocer, junto con los numerosos senderos que también transcurren por el término municipal".

Por último, la primera teniente de alcalde ha subrayado el agradecimiento, por "su tiempo y compromiso", al centenar de voluntarios y patrocinadores "que hacen que la BTT sea posible en un municipio que ronda los 800 habitantes" y, entre las novedades, ha destacado que este año y coincidiendo con la X edición de la Ruta se ha confeccionado un maillot conmemorativo que se podrá adquirir por los participantes que lo deseen a un precio de 22 euros.

En cuanto a las inscripciones, éstas aún se pueden realizar hasta el próximo 20 de noviembre en la página de la federación. El precio es de 15 euros para federados y de 27 para los no federados.