Declarado un incendio forestal en Costa Esuri (Huelva)

Imagen del incendio en Costa Esuri (Ayamonte). - PLAN INFOCA

AYAMONTE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha desplegado un dispositivo para luchar contra un incendio forestal declarado en la tarde de este jueves en el paraje Costa Esuri de Ayamonte (Huelva).

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de redes sociales, consultada por Europa Press, el incendio, que se encuentra activo, ha sido declarado a las 18,15 horas y para extinguirlo trabajan por tierra y aire.

De este modo, hasta la zona se ha desplazado un helicópero semipesado, así como dos aviones de carga en tierra. De otro lado, por tierra el dispositivo lo componen un total de 15 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y tres vehículos autobombas.