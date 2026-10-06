Declarados dos incendios forestales en Calañas y Villanueva de los Castillejos (Huelva)

Imagen del incendio declarado este martes en Calañas. - PLAN INFOCA

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha declarado en la tarde de este martes dos incendios forestales en la provincia de Huelva. En concreto, uno de ellos se encuentra en el paraje Caladas de Calañas y el otro en el paraje Mina Isabel de Villanueva de los Castillejos.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, en el incendio de Calañas se ha desplegado un dispositivo compuesto por un helicóptero ligero, 25 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y dos vehículos autobombas.

Por su parte, en el de Villanueva de los Castillejos el operativo está conformado por un helicóptero semipesado, 16 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

Villanueva de los Castillejos ha sufrido además varios incendios a lo largo del verano de este 2026, el último de ellos a mediados del mes de septiembre, que se dio por extinguido el 17 de ese mes y que obligó a cortar al tráfico la carretera A-495 entre los kilómetros 18 y 26, en ambos sentidos, así como llegó a movilizar hasta once medios aéreos.

Asimismo, el 4 de junio se declaró uno en el término municipal de Alosno, que también afectó a los términos de Gibraleón y Villanueva de los Castillejos, y calcinó alrededor de unas mil hectáreas y que obligó a elevar, el día 5 de junio a las 10,20 horas, la fase de emergencia, situación operativa 1, por la evolución del incendio.

Este incendio se dio por extinguido el domingo 7 de junio a las 23,10 horas y al día siguiente se declaró otro en Villanueva de los Castillejos y que también afectó a Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, quedándose a las puertas del municipio de Alosno por los cambios de viento. El mismo calcinó más de 5.000 hectáreas.

En este incendio la virulencia de las llamas, que se movieron en las primeras horas a una velocidad de 200 hectáreas por hora, obligó finalmente en la noche del martes 9 de junio a elevar a fase de emergencia, situación operativa 2, la decretada el lunes --fase 1-- por la evolución del incendio, así como a activar también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a numerosos miembros del Consorcio Provincial de Bomberos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Debido a este fuego fueron desalojadas 360 personas, que fueron regresando de forma escalonada a sus viviendas según avanzaban las labores para la extinción del incendio, que se dio por estabilizado en la noche del miércoles y por controlado este viernes a las 14,30 horas.