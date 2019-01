El delegado del Gobierno en Andalucía, preocupado por "los pactos secretos" PP-Vox y los "ultrasecretos" Cs-Vox

Publicado 11/01/2019 14:20:43 CET

HUELVA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se ha pronunciado este viernes sobre el pacto para el nuevo Gobierno en Andalucía para manifestar su preocupación por "los pactos secretos" alcanzados entre el PP y Vox y mostrarse convencido de que hay "pactos ultrasecretos" entre Cs y la formación de ultraderecha.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, Gómez de Celis ha indicado que le preocupan "mucho los pactos ocultos de Madrid", es decir, "lo que se haya quedado en los documentos en B entre el PP y la extrema derecha", al tiempo que ha remarcado los pactos "ultrasecretos" que habrá entre Ciudadanos y la formación de ultraderecha.

Respecto al nuevo Gobierno andaluz, ha dejado claro que si finalmente Juanma Moreno se convierte en el nuevo presidente de la Junta desde la Delegación del Gobierno en Andalucía ofrecerán "normalidad institucional" por el bien de los ciudadanos porque "lo que deben percibir es normalidad democrática y constitucional".

No obstante, ha manifestado "su honda preocupación" por "la inestabilidad" que "ya se traduce en lo que sucede estos días entre las tres derechas" puesto que incluso "antes de conformarse el propio Gobierno hay una pelea previa" porque "no sabemos bien si va a haber consejería de Familia o no", por ejemplo. Ante esto, a su entender, "la inestabilidad será el denominador común de la vida de este Gobierno en el caso de que se produzca".

Según ha remarcado, "el PSOE, con sus sombras y sus muchas luces en todos este años, y siempre ha proyectado estabilidad y ya estamos viendo que el gobierno de las derechas no la va a tener".

Por ello, ha reiterado su preocupación por "esos pactos ocultos" porque, a su juicio, "la derecha usa términos eufemísticos para tapar otras cosas" como todo lo relacionado con la cuestión de los derechos de la mujer y sectores minoritarios de la sociedad.

Para Gómez de Celis, ese pacto conlleva que "la sociedad va a tener tres ventanillas distintas porque no hay un liderazgo claro sino tres proyectos distintos" donde hay "un actor principal que es la ultraderecha y actores secundarios que son Cs y PP".

Y todo ello, según ha indicado, "dentro del respeto y de la colaboración institucional" que ofrece la Delegación del Gobierno, aunque el Ejecutivo de España mantendrá una actitud "vigilante" para que "no haya ni un solo retroceso en los derechos de las mujeres o colectivos minoritarios", ha dicho.