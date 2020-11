Denuncian por el derribo de chabolas al alcalde de Lucena del Puerto (Huelva), que recuerda el archivo de otra similar

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Multicultural de Mazagón ha presentado este viernes una denuncia en el Juzgado de Moguer (Huelva) contra el alcalde de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora, "por el derribo de chabolas y por negarse a empadronar a los inmigrantes en las chabolas donde tienen su residencia". Por su parte, el alcalde ha recordado que ya se archivó una denuncia similar a esta.

Así, según ha indicado la asociación en nota de prensa, el día 8 de octubre miembros de la misma "fueron testigos de la demolición de una chabola ubicada en el terreno forestal público de titularidad municipal llamado Madrona y Valpajoso de Lucena del Puerto", que, han destacado, "fue realizada por una cuadrilla de trabajadores del Ayuntamiento y utilizaron una excavadora para demoler una chabola que estaba cerrada con una puerta y tenía muebles, comida, ropa y pertenencias personales de sus cuatro moradores".

Asimismo, la asociación ha criticado esta demolición en los asentamientos de Lucena "no es una práctica nueva", detallando que tienen constancia "de la demolición de, al menos, dos decenas de chabolas en el mes de junio de este año. Y a partir del 8 de octubre, el Ayuntamiento de Lucena ha seguido demoliendo diariamente los únicos techos con los que cuentan los trabajadores inmigrantes", han dicho.

La asociación han mantenido que al tratarse de monte público, "le compete, en cualquier caso, a la administración forestal la potestad de investigación y recuperación de la zona previa tramitación de expediente", por lo que consideran que "la actuación del alcalde ante la ausencia puntual de las personas, dado que son temporeros pero que

pasan la mayor parte del año en los asentamientos, puede constituir un delito de prevaricación, ya que aprovecha la ausencia puntual de los moradores para demoler las chabolas".

Además, han señalado que entienden que los derribos de infraviviendas "no se pueden realizar sin un permiso judicial, sin la tramitación de un expediente administrativo y sin comunicarlo a los interesados" y que solicitaron por escrito al Ayuntamiento el permiso judicial y "nunca contestaron".

La asociación ha aseverado que el Ayuntamiento tiene un censo de chabolas "perfectamente identificadas con números, nombre de las personas que viven en ellas, teléfonos, nacionalidad y otros datos. Y si no comunica a los moradores es porque no tiene ningún interés en hacerlo".

Con respecto al empadronamiento, la asociación ha afirmado que el alcalde de Lucena "se niega a empadronar a los habitantes de las chabola a pesar de lo que dicta la ley que recoge la obligatoriedad de los municipios a empadronar a las personas que viven en el mismo independientemente de la controversias jurídico- privadas sobre la titularidad de la vivienda. También es independiente de las condiciones higiénico sanitarias de la vivienda o infravivienda".

Por ello, entienden que estos hechos "que se extienden en mayor o menor medida al resto de municipios con asentamientos en sus términos municipales, constituyen una actitud de racismo institucional y de incumplimiento de los derechos más básicos de los seres humanos".

Finalmente, desde la asociación han apuntado que en Huelva "la única alternativa habitacional que tienen los trabajadores inmigrantes son los asentamientos de chabolas" ya que "por una parte resulta imposible el alquiler de viviendas. En primer lugar porque no hay un parque suficiente de viviendas para el número de trabajadores que se concentra en la temporada de recolección de los frutos y, por otra, la reticencias de la población autóctona a alquilar sus casas a los extranjeros".

RESPUESTA DEL ALCALDE

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, Manuel Mora ha indicado que "ya se archivó otra denuncia del mismo tipo de una formación política" y que entiende, con respecto a esta problemática, que la solución va más allá de la esfera local, por lo que ha demandado a otras administraciones soluciones y apoyo.

De este modo, ha señalado que si la denuncia se admite a trámite y un juez dice que no se pueden tirar las chabolas deshabitadas, "no se hará, pero tendrán que dar una solución".

A este respecto, el alcalde de Lucena ha señalado desde el Ayuntamiento lo primero que están haciendo es "impedir que se levanten nuevas chabolas y que se han demolido 900 infraviviendas, todas ellas vacías", ya que "no hay ocupación, no hay nadie en esas viviendas", por lo que cree "absurda" la denuncia y considera que estas asociaciones "no están buscando solución a los asentamientos, en cualquier caso, quien lo está haciendo es el Consistorio".

En este contexto, Mora ha apuntado que si hay personas identificadas ocupando una parcela de monte público "judicialmente se podrá proceder, no solo al derribo, sino a la reclamación de costas judiciales y las que procedan, porque la ocupación de monte público es un delito grave", y que el Consistorio de momento no lo ha hecho, por lo que ha aseverado que no entiende "a qué está jugando" esta asociación de Mazagón.

El regidor de Lucena del Puerto ha lamentado que "se esté maltratando" a su municipio por parte de "administraciones y ONG" y que "todo el mundo pide soluciones al que no las puede dar, que es precisamente la administración local", por lo que considera que buscan "la debilidad del Ayuntamiento y que se vea una acumulación tal de procesos judiciales que le sea imposible defenderse".

Asimismo, el alcalde ha subrayado que "lo que no pueden impedir es el derecho legítimo del Ayuntamiento de Lucena a evitar el montaje de nuevas chabolas y a eliminar las que están vacías" porque, además, "sería una dejación de funciones por parte del Consistorio".

Al mismo tiempo, ha destacado que su pueblo es un municipio de empresarios que "se ha levantado a sí mismo" y que han resuelto sus "problemas" sin ayuda, añadiendo que no les dejan "trabajar" y que están haciendo "todo lo posible" por eliminar "todos los pozos, balsas y embalses ilegales, así como todas las ocupaciones ilegales del monte, incluidas las de los inmigrantes" por lo que le parece "indignante que se someta al municipio al acoso al que se está sometiendo".

Además, Mora ha indicado que está "muy cansado" de responder a reclamaciones de personas que "no conocen los problemas del municipio, que no tiene ningún interés legítimo en el asunto ni viven en la localidad", al tiempo que ha destacado que su municipio es "emprendedor" y que genera "muchos puestos de trabajo en la provincia de Huelva", en concreto, ha subrayado, "más de 14.000 empleos".