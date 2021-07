Dependencia, educación y salud centran las mociones del grupo socialista al Pleno de la Diputación de Huelva

HUELVA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista de la Diputación de Huelva llevará al Pleno ordinario de la institución provincial, que se celebrará este viernes en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, tres iniciativas relativas a la Ley de dependencia, la educación y la salud.

El portavoz del grupo socialista en la Diputación, Salvador Gómez, ha asegurado que vuelven a presentar iniciativas que están "muy de actualidad y que preocupan especialmente a los ciudadanos de esta provincia".

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, en la primera de las mociones que presenta el grupo socialista se pide a la Junta de Andalucía "que no recorte en las competencias tanto de la Diputación como de los ayuntamientos de la provincia en materia de dependencia".

Los socialistas muestran su disconformidad con la pérdida de las competencias en la tramitación de la dependencia por el Decreto Ley 9/2021 de la Junta de Andalucía.

El grupo socialista insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que deje sin efectos la modificación en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del servicio de ayuda a domicilio, que cercenan las competencias atribuidas a los Ayuntamientos y Diputaciones en materia de dependencia, como parte fundamental del modelo descentralizado de atención a la dependencia, establecido por la Ley de Dependencia.

Asimismo, insta a la Junta a llevar al Parlamento de Andalucía la tramitación como Proyecto de Ley que profundice en las reformas necesarias para avanzar en la ampliación de las coberturas y la garantía de cumplimiento de la Ley de dependencia, con la participación de todos los grupos políticos, los colegios profesionales y las entidades representativas en el sector.

Y todo ello, dotando el sistema con mayores recursos económicos y personales, y haciendo que los ayuntamientos y las Diputaciones participen con competencias y funciones propias en el modelo descentralizado de atención a la dependencia.

La segunda iniciativa presentada por el grupo socialista quiere reconocer el trabajo realizado por toda la comunidad educativa de la provincia de Huelva, equipos directivos, docentes y personal no docentes, padres y madres, así como el comportamiento ejemplar del alumnado, en las etapas de Educación Infantil de primer y segundo ciclo, primaria, educación especial, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.

Igualmente, reconoce el esfuerzo y la implicación de los ayuntamientos de la provincia, más allá de sus competencias, para afrontar todos los desafíos generados por esta pandemia, no sólo en materia de educación sino en otros muchos aspectos de atención a situaciones de emergencia social, desinfección de calles, plazas, parques, etc, puesta en marcha de protocolos en materia de cultura, deportes, etc, apoyo a las pymes y autónomos, etc, siendo la administración que más confianza ha generado entre los vecinos y vecinas de los pueblos.

El grupo socialista insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a compensar a los ayuntamientos, todos los gastos extraordinarios, generados por las medidas de protección de la salud y prevención frente al Covid-19, en el ámbito educativo, así como que la financiación directa de estos gastos asumidos impropiamente por los ayuntamientos debe abarcar desde el inicio hasta el fin de la situación de pandemia.

De este modo, se pone a disposición de los municipios de manera inmediata los fondos necesarios para cubrir estos gastos extraordinarios por las medidas acordadas por la Junta de Andalucía ante esta situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, tanto los ya generados y pagados por los ayuntamientos en el presente ejercicio y en el anterior, como los que se vayan produciendo a lo largo del año 2021.

La tercera moción de los socialistas está relacionada con la sanidad y en ella se insta a la Junta de Andalucía a apoyar y mejorar la Atención Primaria de Salud, a través de una serie de medidas como la apertura "sin más demoras" de los centros de salud que permanecen cerrados en la provincia de Huelva y que se retomen urgentemente las consultas presenciales de Atención Primaria, tal y como prometió el presidente de la Junta de Andalucía el pasado 2 de marzo.

Igualmente, los socialistas piden el restablecimiento de los servicios de urgencias que fueron suprimidos en los municipios de la provincia, la creación de plazas, con destino a los Centros de Atención Primaria de Salud, con el fin de poder atender sin retrasos de más de 48 horas, así como prestar dedicación a las tareas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en coordinación con los municipios, así como la atención de enfermería en los centros escolares.

Por último, solicitan reforzar los centros de Atención Primaria de Salud con las plazas necesarias de Auxiliar Administrativo para garantizar la atención telefónica y presencial en los centros, simplificar al máximo la burocracia de los centros de salud, liberando a profesionales y pacientes de trámites innecesarios que se pueden hacer por procedimientos más ágiles, y que se presente inmediatamente el plan de refuerzo sanitario de la Costa de Huelva de cara al verano 2021.