Desciende un 6,13% el número de víctimas de violencia de género en Huelva en el segundo trimestre pero aumentan delitos

Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres víctimas de la violencia de género durante el segundo trimestre en Huelva alcanzó la cifra de 658 lo que supone un descenso del 6,13% con respecto al mismo periodo de 2025, en el que la cifra fue de 701. En esta ocasión, el dato de denuncias interpuestas es superior al de mujeres (675), y supone una bajada del 4,11% con respecto a 2025, según los datos recogidos por el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), consultados por Europa Press.

Asimismo, sobre las denuncias, el informe indica que ninguna de ellas fue realizada directamente por la víctima. No obstante, 504 fueron presentadas mediante atestado policial con denuncia de la víctima (74,6%), mientras que 93 de ellas fueron por intervención policial y 10 por mediación familiar.

Por otro lado, los juzgados onubenses recibieron 60 partes de lesiones, lo que supone un 42,85, ya que en 2025 se registraron 42. Por otra parte, los delitos ingresados en los juzgados se elevaron hasta los 747, que supone un incremento comparado con los datos de 2025 (730). Del total de delitos ingresados 431 fueron por lesiones y malos tratos acorde al artículo 153 del Código Penal, mientras que 143 se realizaron según el artículo 173, y 2 por el artículo 148.

Por otro lado, 34 casos se presentaron en contra de la libertad; 34 en contra de la libertad e indemnidad sexual; siete en contra de la integridad moral; un caso en contra de derechos y deberes familiares; 33 por quebrantamiento de penas; y 59 por quebrantamiento de medidas.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 24,2%, muy similar de la media nacional, que es de 22,6, mismo porcentaje que la tasa andaluza.

Del mismo modo, el CGPJ destaca que en 60 casos la víctima de violencia de género se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar como testigo, 49 de ellas españolas y once extranjeras.

Asimismo, el informe indica que, durante el segundo trimestre de 2026 se solicitaron en los órganos judiciales un total de 170 órdenes de protección incoadas por la propia víctima, aunque 27 fueron denegadas.

Además, en cuanto a las medidas judiciales dictadas para la protección y seguridad de las víctimas, nueve estuvieron relacionadas con la privación de la libertad; 107 de alejamiento; 83 de prohibición de comunicación; 77 de suspensión o tenencia de armas, en total, 276 de naturaleza penal.

Por otro lado, cuatro de atribución de la vivienda; cinco de suspensión de régimen de visitas; dos de suspensión de guarda y custodia; 15 de prestación de alimento; en total 36 de naturaleza civil.

El CGPJ establece que 144 varones fueron enjuiciados por violencia sobre la mujer, de los cuales 97 fueron condenados. Asimismo, de las 170 órdenes de protección a hombres, 25 tenían la relación de cónyuges, 2 eran exparejas, 70 tenían una relación afectiva, mientras que 73 de ellos ya no la tenían.