Desestimado recurso de reposición contra la medida cautelar por la protección de la antigua estación de tren de Huelva

Imagen de la antigua estación de tren de Huelva, con el Colegio de Ferroviarios de fondo. - EUROPA PRESS

HUELVA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido un auto por el que desestima el recurso de reposición interpuesto por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huelva contra el auto dictado el 11 de diciembre de 2025 por el que decretaba medidas cautelares de suspensión del acuerdo aprobado por el Pleno municipal de Huelva el 30 de mayo para el cambio de nivel de protección urbanística de la antigua estación de Renfe de la capital.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que la disposición general impugnada "modifica el estatuto jurídico de la antigua Estación de Sevilla en Huelva", por lo que considera que "no son aceptables los argumentos de los recurrentes que pretenden convencer de que nada cambia" y señala que la protección de que gozaba el inmueble antes de su dictado "era no sólo exterior, en todos sus aspectos, incluyendo la cubierta; sino también interior, de modo que su reconstrucción imponía buscar la rehabilitación, no una creación novedosa".

Asimismo, apunta que el auto impugnado "no niega validez al acuerdo objeto del proceso ni juzga su legalidad porque esto pertenece exclusivamente a la sentencia que ponga fin al proceso", pero apunta que la protección de los edificios "trata de preservar sus valores arquitectónicos, artísticos o de toda clase", por lo que "su desprotección necesariamente los pone en peligro", de forma que, indica, "esto es lo que la medida cautelar trata de evitar" en tanto que se dicta la sentencia.

En el recurso, según indica la sentencia, la Diputación esgrimía que la suspensión de la aplicación de la nueva ficha relativa a la Antigua Estación de Sevilla, "supone la paralización en la concesión de una licencia de obra en calidad de titular del inmueble, para la consolidación y rehabilitación de la edificación" lo que, señala, "se traduce en la necesidad de prolongar en el tiempo una serie de medidas de carácter provisional y preventivo directamente vinculadas al estado actual del edificio tras el incendio sufrido en agosto de 2022".

Sin embargo, el Alto Tribunal andaluz argumenta que el acuerdo impugnado "no es una licencia ni su suspensión impide a la Administración consolidar y rehabilitar el edificio, que son obligaciones con independencia de su régimen jurídico", toda vez que esgrime que el recurrente "no es responsable del deterioro de la estación, de su incendio, de la falta de mantenimiento ni de su abandono desde 2018".

Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva alega que la modificación "no afecta ni modifica ningún otro parámetro o documento del Plan General de Ordenación urbanística, efectuándose el cambio del nivel de Protección" y que "es la reducción de este nivel lo que da lugar a la medida cautelar. Por supuesto que el acuerdo no podría modificar al plan general y afirma que la edificación "adolece de manera severa a la nave central". Ante ello, el TSJA indica que deduce que se refiere a que "la nave central sufre graves carencias", señalando que "la solución sólo exige corregirlas a tiempo, no reducir su protección".

Asimismo, apunta que la medida cautelar "no excluye la rehabilitación el edificio" sino "únicamente el dictado de actos o la realización de actuaciones que se amparen en la norma suspendida".

Por todo ello, el la sala de los Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal andaluz desestima el recurso de reposición de la Diputación de Huelva y del Ayuntamiento de Huelva contra el auto dictado el 11 de diciembre de 2025 en esta pieza de medidas cautelares.

ANTECEDENTES

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva sacó adelante en el Pleno de mayo de 2025, con el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox, la propuesta del equipo de Gobierno para la modificación del catálogo del edificio de la antigua estación de Renfe que, según apuntaba el equipo de Gobierno, garantiza la conservación "con las máximas garantías" del edificio. Con ello, se aprobaba la modificación del Catálogo de Edificios del PGOU para rebajar la protección del inmueble de grado P1, protección integral, a grado P2, protección estructural.

Tras ello, el Ayuntamiento de Huelva dio vía libre en octubre de 2025 a la concesión de la licencia de obras a la Diputación Provincial de Huelva para la rehabilitación de la antigua estación de Renfe, con un presupuesto de 6,9 millones de euros. En este sentido, el Consistorio señaló que el edificio se encontraba en un estado de ruina desde el incendio que lo asoló en el verano de 2022 y que tras la rehabilitación sería recuperado como espacio social-cultural para los onubenses.

Sin embargo, ante ello, un particular interpuso un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo, solicitando la suspensión cautelar en el curso del proceso, ante lo cual el TSJA decidió suspender cautelarmente la modificación del cambio de catalogación.

La propuesta de rehabilitación supone una superficie total construida de 1.328,16 metros cuadrados distribuidos en planta baja (703,97 metros cuadrados); planta técnica (66,64 metros cuadrados); planta primera (453,59 metros cuadrados); y planta cerchas (103,96 metros cuadrados).