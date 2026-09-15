Detenido por robar en 12 establecimientos hosteleros de Punta Umbría (Huelva) entre julio y septiembre

Imagen de la detención. - GUARDIA CIVIL

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de 12 delitos de robo con fuerza en las cosas en establecimientos de hostelería abiertos al público, así como por la tentativa en otros tres establecimientos en la localidad de Punta Umbría (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado, los agentes comenzaron las gestiones cuando tuvieron conocimiento por las denuncias presentadas por los afectados por estos robos, tanto en Punta Umbría como en El Portil, por lo que se estableció un dispositivo para el esclarecimiento de los hechos.

Por ello, tras investigaciones llevadas a cabo, así como por declaraciones tomadas a diferentes testigos, se logró identificar y detener a un varón en el paseo de la ría de Punta Umbría dentro de una embarcación varada en la orilla donde se encontraba escondido con el fin de eludir la acción policial.

Se han esclarecido un total de 12 robos en establecimientos de hostelería ocurridos entre los meses de julio y septiembre, así como tres tentativas de robo en otros establecimientos, lo que había levantado una gran alarma en el sector.

Con esta actuación se ha detenido al principal sospechoso de la autoría de los mismos, si bien la operación continúa abierta ya que en dos de estos robos se tiene constancia de que iba acompañado de otras dos personas más, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido entregadas en el juzgado de guardia competente.