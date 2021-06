Díaz: "El 13J marcará la historia del PSOE-A, defendamos nuestra dignidad y autonomía para seguir bombeando socialismo"

HUELVA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las primarias del PSOE de Andalucía a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha destacado este viernes que "el 13 de junio marcará la historia del PSOE de Andalucía", por lo que ha apelado a "nuestra dignidad y nuestra autonomía para seguir bombeando socialismo a toda España".

En un acto celebrado en la Casa Colón de Huelva capital, ante más de 400 asistentes, Díaz ha animado a defender "la blanca y verde, igual que el 28 de febrero, para volver a gobernar, desde Andalucía, para y por Andalucía".

La socialista, que ha sido presentada en el acto por los alcaldes de Huelva, Paymogo y Punta Umbría --Gabriel Cruz, Tote Fernández y Aurora Águedo, respectivamente--, se ha mostrado convencida de que el PSOE va a volver a gobernar en Andalucía, "por la gente", y ha afirmado sentirse "honrada y orgullosa" por estar en la "candidatura de la ilusión, de la emoción y de la voz de la militancia, que es la verdad, porque estamos haciéndolo por Andalucía, por los andaluces y por el PSOE".

"El 13 de junio va a ser la antesala de cosas grandes para el PSOE de Andalucía, porque en esta tierra vamos a decidir las mujeres y los hombres del PSOE de Andalucía", ha añadido.

La candidata ha apelado al "respeto" en el proceso de primarias porque el "PSOE es un partido con 142 años de historia" que está por encima de todos. "Si gana Luis Ángel gana el PSOE, si gana Juan gana el PSOE y si ganamos nosotros gana el PSOE. El enemigo está ahí fuera y es la derecha", ha dicho.

Susana Díaz, en el séptimo día de campaña, se ha mostrado segura de que "vamos a ganar estas primarias y vamos a gobernar a Andalucía". "Llegará mucho dinero de Europa y vamos a hacer la transformación real de Andalucía, con bolsas públicas de energía para bajar la factura de la luz a familias y negocios, educación gratis de cero a tres años, 450 euros más de gasto sanitario por andaluz para que la gente sea vista por su médico en un máximo de 48 horas", ha anunciado Díaz, entre otras muchas iniciativas de calado para mejorar la vida de los andaluces.

La candidata socialista ha reconocido "tener la misma rebeldía, con el conocimiento de haber gestionado el gobierno", y errores como "no haber visto venir la marea blanca sanitaria, no haber acelerado la educación gratis de cero a tres años" o cuando creyó que "el PP tenía la misma responsabilidad por España que el PSOE". "Por eso con esta derecha ni agua, me equivoqué y no me duele reconocerlo", ha manifestado.

"Tengo el compromiso de que voy a defender por encima de todo a Andalucía, porque nos debemos a la gente que nos ha votado y nos apoya. No como Moreno, que se lo debe todo a los votos de los herederos del franquismo", ha apostillado Díaz.

Con este acto, Díaz cierra una jornada por la provincia onubense en la que se ha reunido con veteranos socialistas en la sede de la agrupación municipal de Huelva y también ha mantenido una asamblea con los militantes de Lepe.