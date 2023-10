Diputación constituye la Comisión de impulso de las necesidades en infraestructuras en la provincia de Huelva

HUELVA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de impulso de las necesidades en infraestructuras en la provincia de Huelva ha quedado constituida este viernes a instancias de la Diputación, que, de esta forma, asume, en su calidad de Gobierno Provincial y entidad supramunicipal, su "ineludible responsabilidad" de aglutinar a administraciones, sectores económicos, partidos políticos, sindicatos y sociedad en general con el objetivo de alcanzar fines comunes.

Según ha indicado la Diputación en un comunicado, la iniciativa representa "un frente unido" que asume el "compromiso" de actuar "de forma decidida" para "dar respuesta al clamor ciudadano que exige la realización de proyectos que hoy son vitales para la provincia".

La comisión está integrada por Diputación Provincial de Huelva, Ayuntamiento de Huelva, Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno, Autoridad Portuaria, Universidad de Huelva, Consejo Económico y Social de Huelva, Federación Onubense de Empresarios, Cámara de Comercio, Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, UGT, CCOO, PP, PSOE, Izquierda Unida-Confluencia y Vox.

En la primera reunión se ha acordado una hoja de ruta que incluye como punto de partida la elaboración de un documento que establezca las prioridades que la provincia tiene en materia de infraestructuras. Con el fin de que este documento sea "real" y recoja exactamente las iniciativas más urgente, se constituirá una comisión técnica que se encargará de detectar los proyectos que cuentan con financiación, tomar nota de cuáles son los que actualmente se encuentran en desarrollo y definir los que aún no han comenzado y resultan urgentes. Este documento, una vez ratificado por la Comisión, será presentado a la sociedad onubense y elevado a los organismos competentes.

Los representantes de la Comisión subrayan su firme decisión de trabajar de forma "responsable, eficaz y unida" en favor de la provincia y alejar de la confrontación el debate sobre unas necesidades que hoy son esenciales para garantizar el bienestar de la población de la provincia y el futuro de los sectores económicos.

De este modo, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado que es "fundamental" el inicio de una mesa técnica donde, "consensuar cuáles son todas esas infraestructuras que Huelva necesita a corto y medio plazo y poder ir a todas las administraciones que tengan responsabilidades a pedir y a solucionar los graves problemas que tiene la provincia de Huelva".

"Creemos que era una forma de dejar fuera del debate y la pelea política todo aquello que Huelva necesita para seguir avanzando y, por eso, hemos convocado a todas las personas que tienen algo que decir en este tema y que representan a toda la sociedad onubense y poder sacar entre todos, porque eso es lo que quiere hacer la Diputación, unir a todos por todas esas infraestructuras que necesitan", ha agregado.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha resaltado que las infraestructuras "son vitales para Huelva, absolutamente necesarias", ya que la capital tiene "la posibilidad de ser la ciudad verde del sur de Europa", pero para eso "son necesarias las infraestructuras".

"No podemos este tren, es el momento de Huelva y lo tenemos que aprovechar. Bajo mi punto de vista, necesitamos mejores conexiones por ferrocarril y la llegada del AVE. Pero también necesitamos mejores carreteras; infraestructuras hidráulicas, porque es una pena que tengamos que tener restricciones por culpa de que no hay suficientes recursos; e infraestructuras eléctricas, ya que hay empresas que quieren invertir y mi temor siempre es que no haya suficiente potencia eléctrica", ha valorado.