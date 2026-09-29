Diputación de Huelva y Academia Iberoamericana de La Rábida rinden homenaje 'In Memoriam' a Remedios Rey de las Peñas

Homenaje 'In memoriam' a Remedios Rey de las Peñas, antigua directora del archivo provincial y la primera mujer en ingresar en la Academia Iberoamericana de La Rábida. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva y la Academia Iberoamericana de La Rábida han celebrado un homenaje 'In memoriam' a Remedios Rey de las Peñas, antigua directora del archivo provincial y la primera mujer en ingresar en la Academia, donde también ejerció como vicesecretaria.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el acto, celebrado en el Salón de Plenos de la institución al cumplirse un año de su fallecimiento, ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, David Toscano; el presidente de la Academia, Sixto Romero Sánchez; la académica María Dolores Lazo López; la archivera provincial, Concha Rodríguez Jiménez, familiares y amigos de la homenajeada.

De este modo, David Toscano ha recordado a Remedios Rey como una profesional que consiguió dar a los archivos "la visibilidad y el reconocimiento que merecen como parte esencial de nuestro patrimonio cultural". También ha destacado "su convicción de que los documentos debían conservarse, estudiarse, difundirse y ponerse al alcance de la sociedad".

Además, ha explidado que esa manera de entender su profesión la llevó a impulsar un plan de organización de los archivos municipales y a "defender la necesidad de dotarlos de personal y medios para conservar los documentos, facilitar una gestión administrativa transparente y proteger la historia de cada pueblo".

En este sentido, el presidente ha puesto el acento en la continuidad de ese trabajo, ya que "ayudó a construir un servicio público que tenía que seguir funcionando cuando ella ya no estuviera al frente", y es ahí, ha continuado, "donde reside una de sus principales aportaciones a la Diputación y a los municipios de la provincia".

"La archivera también miró hacia el futuro de los archivos. Defendió la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías como herramientas para conservar los documentos y facilitar su consulta. Organizó jornadas profesionales, publicó numerosos trabajos y trabajó en un plan dedicado a la heráldica de los municipios onubenses", ha resaltado el presidente.

Asimismo, Toscano ha remarcado que la formación de profesionales fue otra parte "importante" de la trayectoria de Rey. Desde La Rábida impulsó programas de gestión documental y administración de archivos con los que compartió sus conocimientos con personas de distintos países iberoamericanos, porque "Remedios no se conformaba con hacer bien su trabajo, quería que los demás también aprendieran a hacerlo", ha señalado Toscano".

David Toscano ha reconocido la iniciativa de la Academia Iberoamericana de La Rábida de celebrar este homenaje en la institución a la que Remedios Rey dedicó más de cuatro décadas de trabajo, "dedicó su vida a conservar la memoria de Huelva, y hoy es Huelva la que conserva la suya".

Durante el acto, el presidente de la Academia Iberoamericana de La Rábida, Sixto Romero, y el periodista y académico de número Vicente Quiroga han evocado "su calidad humana y profesional". Quiroga la ha definido como "una gran persona" y ha destacado su cordialidad con los compañeros y su extraordinaria competencia al frente del Archivo de la Diputación.

Por su parte, la académica María Dolores Lazo ha trazado una semblanza de su vida y trayectoria, mientras que la archivera provincial, Concha Rodríguez, ha repasado el trabajo desarrollado en el Plan de Organización de Archivos Municipales y el papel de la homenajeada en esta iniciativa. También se han proyectado dos vídeos enviados por antiguos alumnos que residen en México, dejando constancia de la huella que dejó como formadora. La familia ha recibido una placa conmemorativa como muestra del afecto y la admiración que despertó entre quienes la conocieron.