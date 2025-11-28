Diputación de Huelva aprueba obras de mejoras en diversas carreteras por un valor de 4,3 millones de euros

Carrtera provincial de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva llevará a cabo la rehabilitación del firme de cuatro carreteras de la provincia por un montante económico global de 4,3 millones de euros. La Junta de Gobierno del organismo provincial ha aprobado los proyectos técnicos, así como el estudio de seguridad y salud, y el estudio de gestión de residuos de varias vías de comunicación de la provincia.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, este montante económico se enmarca dentro de la inversión prevista por la Diputación de Huelva tras una modificación presupuestaria de 7,5 millones de euros, aprobada en el pleno del mes de octubre, destinada al arreglo y mejora de diez carreteras de la red provincial, además de la reparación de puentes y caminos en distintos puntos del territorio onubense.

En concreto, se han aprobado los proyectos técnicos para la rehabilitación del firme de varios tramos de la carretera provincial HU-3110 que une Moguer con El Rocío por un importe de 1,8 millones de euros; la mejora de la HU-5401 que va desde Puebla de Guzmán a Paymogo con un presupuesto de 810.000 euros; la HU-8100 que une Aroche con la HU-9101 por un importe de 1,1 millones de euros; y la mejora de la carretera provincial HU-3301 que comunica Lepe con El Terrón con una inversión de 628.000 euros.

Junto a estas cuatro actuaciones, desde el Área de Carreteras se está trabajando en la redacción de otros proyectos, encuadrados todos en esa inversión de 7,5 millones de euros.

En concreto, las carreteras en las que está previsto actuar son la HU-4103, que une La Palma del Condado con Berrocal con una inversión de 800.000 euros; la HU-8109, que va desde la N-433 a Los Romeros con un presupuesto de 300.000 euros; la HU-8105 que une Cortegana con Aracena con 900.000 euros de inversión; así como el camino provincial de Huelva a Trigueros (HV-1417), la HU-9105 que une la N-435 con Cumbres de San Bartolomé y la carretera HU-6103 que va desde la N-435 a Mina Concepción, todas ellas con una inversión prevista de 300.000 euros.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Carreteras, Manuel Cayuela, ha asegurado que estas inversiones responden a criterios de conservación responsable del patrimonio público y de la seguridad vial, además de suponer un ahorro económico a largo plazo, ya que estas carreteras presentan un avanzado estado de deterioro.

"No se trata solo de la reparación del firme de estas vías de comunicación, sino de mantener vivas las arterias que conectan a los pueblos de la provincia, garantizando, de esta forma, unos desplazamientos más seguros y eficientes para nuestros vecinos y vecinas", ha manifestado el diputado.

Junto a esta inversión, la Diputación de Huelva también está llevando a cabo la rehabilitación de diversas carreteras provinciales que suman un montante económico global de cinco millones de euros. Por una parte, y con una inversión de 4,3 millones de euros se mejorarán las carreteras HU-3107 de Niebla a Beas; la HU-3106 de Niebla a Valverde del Camino; la HU-3300 de La Redondela a Pozo del Camino; la HU-8105 en el tramo urbano de Aracena; y la HU-7104, que va desde Cabezas Rubias a la N-435 en el tramo comprendido entre Valdelamusa y San Telmo.

El resto, hasta completar los cinco millones de euros, se destinarán a obras de rehabilitación de diversas patologías en diferentes carreteras de toda la provincia. De esta forma, en la zona norte y con un presupuesto aproximado de 340.000 euros, se actuará en las siguientes carreteras: en la HU-6102 que une El Cerro de Andévalo con la HU-7104; en la HU-8128, que va desde la N-433 a Cañaveral de León; en la HU-9101 que une Higuera la Real a Barrancos; y en la HU-9103, que va desde la N-435 a Encinasola.

Mientras que en la zona sur, y con un presupuesto también de unos 340.000 euros, se actuará en la HU-3105, que va de Trigueros a Gibraleón; en la HU-3108, que une la A-486 con Bonares; en la HU-4100, que une la N-435 con Sotiel Coronada; en la HU-4400, que va de Villablanca a Lepe; en la HU-4401, que une San Silvestre de Guzmán con Sanlúcar de Guadiana; o en la HU-4402, desde Villanueva de los Castillejos a Sanlúcar de Guadiana.

También se actuará en la HU-4403, desde Alosno a Puebla de Guzmán; en la HU-5104, que une la N-435 a Berrocal; en la HU-6110, que va desde Escacena del Campo a Aznalcóllar; en la HU-6111, que conecta la A-472 con Escacena del Campo; y en la HU-7400, que va desde Paymogo a la frontera con Portugal.

Por último, la Diputación también ha aprobado este año el expediente del contrato mixto de Servicio de Conservación de Carreteras, caminos provinciales y otros viarios de la Diputación y suministro de materiales para la conservación de las mismas. A través de este acuerdo, el organismo provincial va a invertir 14 millones de euros en los próximos cuatros años con el objetivo de garantizar la conservación y la seguridad en las carreteras y caminos de la provincia.

En este sentido, Manuel Cayuela ha asegurado que se trata de un contrato "histórico y moderno, que incluye un sistema actual e integral de conservación, en analogía con las grandes administraciones titulares de redes de carreteras, donde optimizamos la agilidad y calidad del servicio prestado". El contrato se ha adjudicado por un periodo de dos años, por un importe de siete millones de euros, y prorrogable por otros dos.