La Diputación de Huelva conmemora el centenario de José Guevara con una exposición dedicada a su legado artístico

Inauguración de la exposición 'Guevara. Cien años, un nuevo universo', con la asistencia del presidente de la Diputación, David Toscano, con la familia del pintor y los comisarios Jesús Velasco, José Ramón Pedrosa y Víctor Pulido. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Provincia de la Diputación Provincial de Huelva acoge desde este jueves la exposición 'Guevara. Cien años, un nuevo universo', concebida como un recorrido por la vida y la obra del creador puebleño en el centenario de su nacimiento. La propuesta acerca al público el legado de uno de los nombres onubenses con mayor proyección internacional en las artes plásticas.

La inauguración ha reunido al presidente, David Toscano, con la familia del pintor y los comisarios Jesús Velasco, José Ramón Pedrosa y Víctor Pulido. La iniciativa se integra en el Año Guevara, cuya programación profundiza en las distintas facetas creativas del autor a través de exposiciones, conferencias, mesas redondas y actividades teatrales, ha informado la institución provincial en una nota.

Durante el acto, Toscano ha definido a Guevara como "uno de los grandes artistas que ha dado esta provincia" y ha destacado el significado de que su obra vuelva a ocupar un espacio de la Diputación en el año de su centenario. El presidente ha recordado que la institución ya reconoció su trayectoria en 2009 con la Medalla de Oro de la Provincia, la máxima distinción que concede.

"Después de recorrer tantos lugares y de conocer tanto mundo, nunca perdió la vinculación con su tierra. Hablaba de Puebla de Guzmán y de Huelva allá donde estaba y terminó regresando porque, como decía él, aquí estaban sus raíces", ha señalado Toscano, que también ha incidido en la "estrecha relación" entre la exposición y la vocación de la Sala de la Provincia, "concebida para dar espacio a los creadores onubenses y acercar su trabajo a la ciudadanía".

En este sentido, ha subrayado que la muestra permite reencontrarse con una obra "honesta y coherente con sus ideas y con su manera de entender la vida" y ha agradecido a los comisarios el trabajo realizado y ha dedicado una mención especial a Víctor Pulido, compañero de la Diputación y discípulo de Guevara, por su contribución para acercar al público la creación y la personalidad de quien fue su maestro.

SOBRE EL AUTOR

Nacido en Puebla de Guzmán el 12 de marzo de 1926, José Guevara inició su formación en la Academia de Bellas Artes de Huelva. En la década de los cincuenta se trasladó a América del Sur, donde entró en contacto con las vanguardias artísticas de Brasil, Uruguay y Argentina. Posteriormente desarrolló buena parte de su trayectoria en Europa, especialmente en Italia, y mantuvo estudios en ciudades como París, Madrid y Milán.

Su descubrimiento de la pintura al óleo por ignición o combustión del pigmento marcó la evolución de su lenguaje artístico y se convirtió en una de sus principales aportaciones. Esta técnica, estrechamente ligada al fuego y a la materia, dio a su producción una identidad propia y contribuyó a proyectarla en museos, galerías y exposiciones de numerosos países.

La exposición podrá visitarse hasta el 10 de octubre en la Sala de la Provincia, situada en la avenida Martín Alonso Pinzón, 9. El horario de apertura será de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, y los sábados, de 10,00 a 14,00 horas.

Como actividad paralela, el 8 de octubre, a las 19,00 horas, se celebrará el ciclo 'Guevara y el teatro underground', con lecturas dramatizadas a cargo de Luichi Macías y del alumnado del Bachillerato de Artes Escénicas del IES Pintor Pedro Gómez. La propuesta permitirá aproximarse a la vertiente teatral de un creador cuya inquietud artística fue mucho más allá de la pintura.