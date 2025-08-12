Diputación de Huelva destaca su compromiso con el puente de Sanlúcar y espera el convenio entre administraciones

HUELVA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha destacado este martes el compromiso de la institución con el puente internacional entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutín (Portugal), tras la licitación para la redacción del proyecto de la carretera de acceso por la HU-4402, al tiempo que ha señalado que está a la espera de la firma del convenio entre administraciones y ha reiterado que se ha ofrecido para "ser parte de la solución".

A pregunta de los periodistas durante la presentación de un libro, Toscano ha incidido en que se comprometieron, "y así se nos hizo llegar una subvención", para que la Diputación se hiciera cargo de sacar la vía ciclopeatonal y "también para que sacara la licitación esas dos vías que al final llegarán al puente que van a unir con dos carreteras provinciales". "Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación que era sacar esa vía ciclopeatonal y sacar ese estudio de esas dos carreteras que llegarán a ese puente internacional", ha comentado.

No obstante, ha indicado que están a la espera de que se firme un convenio entre las tres administraciones. "Sí es cierto que parece que en un primer momento el Gobierno de España se iba a hacer cargo de ese puente en Sanlúcar. Parece que después hubo conversaciones con la Junta de Andalucía y en esa reunión en Madrid, dijimos al Ministerio que si había algún problema para terminarlo, que la Diputación estaba dispuesta a ser parte de la solución", ha reiterado.

Al respecto, ha incidido en que la Diputación "quería ser parte de esa solución", pero "siempre también que entrara dentro de ese acuerdo el refuerzo de las dos carreteras".

"Tenemos que reforzar nuestras carreteras provinciales porque van a tener un flujo de tráfico completamente distinto, mucho más elevado y con mucho más tonelaje. Eso sí lo hicimos saber al ministerio", ha comentado.