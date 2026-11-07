La Diputación de Huelva licita las obras para la sede del Geoparque Transfronterizo Huelva-Alentejo

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HUELVA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación ha licitado por algo más de 89.000 euros (sin IVA) las obras de adecuación para la creación de una oficina técnica y sede del Geoparque Transfronterizo Huelva-Alentejo (Geotrans) en Rosal de la Frontera.

Según el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultado por Europa Press, las empresas tienen hasta el 23 de noviembre para presentar sus ofertas y el plazo de ejecución de las obras es de tres meses.

El edificio objeto de este proyecto es de titularidad municipal, ubicado en el Polígono 05 Parcela 16, al oeste del casco urbano de Rosal de la Frontera.

Se trata de un edificio de una sola planta inicialmente concebido para cocina y salón comedor de un camping que nunca llegó a ponerse en uso. Se prevé la adaptación del edificio existente para albergar la oficina técnica y sede del Geoparque.

Las actuaciones conllevaran obras de reparaciones de ciertas patologías y principalmente de redistribución para cubrir las necesidades para su nuevo uso. Se dotara de espacios administrativos, así como de zonas de exposición y multiusos.

Geotrans es un proyecto de cooperación transfronteriza, cofinanciado con fondos europeos FEDER en el marco del Programa Interreg España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y liderado por la Diputación Provincial de Huelva, que trabaja para impulsar un Geoparque transfronterizo entre España y Portugal como herramienta de desarrollo sostenible, cohesión territorial y valorización del patrimonio geológico, natural y cultural.

Geotrans tiene como objetivo principal sentar las bases para la creación y consolidación de un Geoparque Mundial Unesco transfronterizo, capaz de generar nuevas oportunidades para el territorio y su población.

De forma específica, el proyecto persigue proteger y poner en valor el patrimonio geológico, paisajístico y natural del territorio transfronterizo; integrar el patrimonio cultural e inmaterial asociado al territorio como elemento clave de identidad; impulsar el desarrollo socioeconómico sostenible, especialmente en zonas rurales afectadas por la despoblación; reforzar la cooperación institucional entre España y Portugal; posicionar el territorio a nivel internacional a través de una candidatura conjunta a Geoparque Mundial Unesco.

El proyecto de Geotrans actúa sobre un amplio espacio transfronterizo que abarca municipios de la provincia de Huelva, especialmente de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y la Cuenca Minera, y localidades del Alentejo portugués, concretamente Mértola, Serpa, Moura y Barrancos.

Se trata de un territorio con un elevado valor geológico, ambiental y cultural, y con "una fuerte identidad histórica compartida a ambos lados de la frontera".

El proyecto desarrolla una estrategia integral que combina planificación, gobernanza y dinamización territorial y que busca la identificación y puesta en valor de geositios y recursos naturales singulares; la integración del patrimonio cultural, minero e inmaterial asociado al territorio; sensibilización sobre la conservación del patrimonio y el paisaje, creación y consolidación de una estructura estable de cooperación transfronteriza; coordinación entre administraciones locales y supramunicipales; implicación activa de los municipios y agentes del territorio.

Además, persigue el desarrollo territorial y sostenibilidad, el impulso de modelos de turismo sostenible y de naturaleza; apoyo a la diversificación económica y al empleo local; y contribución a la lucha contra la despoblación rural.