Diputación de Huelva pone en marcha en Cumbres de Enmedio el primero de los 38 cajeros que instalará en la provincia

CUMBRES DE ENMEDIO (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Huelva ha puesto en marcha este lunes en Cumbres de Enmedio el primero de los 38 cajeros que la institución va a instalar por la provincia en poblaciones sin oficinas bancarias para la retirada de efectivo, con el objetivo de que todos los vecinos "tengan los mismos derechos y oportunidades".

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Diputación, David Toscano, durante un acto institucional donde ha estado acompañado por la alcaldesa del municipio, Reyes Páez, el vicepresidente global de NCR Atleos, Jimmy Tarazona, además de alcaldes y representantes de consistorios serranos.

Así, Toscano ha señalado que es un "día importante", ya que la puesta en marcha de este cajero es un ejemplo de que "tanto los alcaldes como las alcaldesas como la Diputación está "para dar servicios a los ciudadanos, para escucharlos y poner en práctica todo aquello que se nos pueda ocurrir para seguir mejorando la vida de las personas y sobre todo para que todos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, independientemente del lugar en el que residan".

En este sentido, el presidente ha explicado que la elección de Cumbres de Enmedio es "un símbolo del objetivo a conseguir", toda vez que ha indicado que a partir de esta semana se irán colocando el resto de cajeros hasta alcanzar los 38 en los diferentes municipios y aldeas de más de cien habitantes.

Al respecto, ha señalado que "ante la posibilidad de que alguna persona tuviera alguna dificultad", la alcaldesa "se ha puesto a disposición y todos los alcaldes también lo van a hacer", no obstante ha avanzado que están estudiando alcanzar un acuerdo con los Puntos Vuela para que "no solo ayuden con los vecinos que tengan dificultad, sino también con algún problema técnico que pueda presentar".

Asimismo, ha explicado que el origen de este proyecto se encuentra en "una conversación con unos vecinos que habían gastado 30 euros para pagar un recibo de tres". "Una auténtica barbaridad. Nosotros estamos para intentar que esas cosas no ocurran", ha subrayado, tras lo que ha subrayado que se inició con la idea de cajeros, pero "nos dimos cuenta que el pago de recibos era mucho más fácil con un nuevo sistema".

Así, los nuevos cajeros que la Diputación instalará presentan dos espacios separados, por un lado, donde los vecinos podrán realizar las operaciones monetarias y, por otro lado, otro espacio para el pago de recibos, todo con "un sistema muy fácil e intuitivo".

"Quiero agradecer a los alcaldes y alcaldesas que siempre han estado muy colaboradores, porque va a traer la igualdad financiera a todos los rincones de la provincia, va a ayudar no solo a generar economía, sino sobre todo a hacer la vida más fácil a todos los ciudadanos, en especial de la sierra y Cuenca Minera", ha abundado.

Además, ha indicado que la institución invertirá 500.000 euros anuales en estos cajeros, aunque "en el futuro casi se pueda mantener por sí mismo, algo que dependerá de las transacciones que haya en cada uno de ellos".

Por su parte, la alcaldesa de Cumbres de Enmedio ha mostrado su satisfacción por la instalación de este cajero en su municipio porque "es un servicio nuevo, ya que nunca habíamos tenido nada parecido, ni banco ni cajero ni nada". "Lo más parecido era un vecino que te dejara dinero para una compra o lo que sea, o la tienda de Paco que había antiguamente. Así que yo creo que es un día muy importante para el municipio", ha comentado.

En este sentido, ha ofrecido los servicios del Ayuntamiento para "ayudar a las personas que no sepan usarlo", toda vez que ha remarcado lo "beneficioso que es para el pueblo" un servicio de estas características sobre todo para los recibos, ya que estos "no se pagan en todos lados".

Además, ha explicado que los municipios más cercanos para poder hacer una operación eran Cumbres Mayores y Cumbres de San Bartolomé, pero "tenían sus limitaciones, ya que si un día llueve, el cajero no funciona, y después de que vas, te tienes que volver con las mismas".

Por otro lado, el vicepresidente global de NCR Atleos ha agradecido a la Diputación de Huelva y a las alcaldías el que "puedan haber llevado un servicio financiero básico a todos sus vecinos", ya que es "importante el poder tener para la dinamización del entorno rural esos servicios y evitar desplazamientos muchos kilómetros y molestias".

"Eso lo que hace es dinamizar la zona, atraer también personas en este entorno rural. Es importante también decir que la Diputación de Huelva ha sido una diputación pionera. Nosotros desde NCR Atleos llevamos la última tecnología a todo el mundo, y hay muchas diputaciones que tienen este problema y los vecinos lo resaltan, pero la de Huelva ha tomado acción y este servicio es una realidad", ha manifestado.

Además, ha realizado una "defensa" del efectivo porque "sirve para el control del gasto, como medio de pago en caso de que haya cualquier corte de luz, y es inclusión financiera".

BUENA ACOGIDA

Por otro lado, los ciudadanos han recibido este servicio con buena acogida, ya que, según explica Reyes, vecina del entorno, antes era "muy complicado", porque "tenían que ir a Cumbres Mayores o Cumbres de San Bartolomé, que tiene ya cajero y tiene oficina, pero la oficina se abre solamente el miércoles", pero el cajero "hay veces que funciona y otras veces que no".

"Veo que esto es una cosa muy buena para el pueblo, porque todo lo que se ponga nuevo y todo lo que sea para prosperar el pueblo y a los vecinos, lo veo que es una cosa estupenda, estupenda de que la gente tenga horas donde venir a sacar su dinero y no tener que desplazarse a otros pueblos, sobre todo para el pago de contribuciones y de recibos de muchas cosas", ha manifestado.

En la misma línea se ha pronunciado Eulogio, vecino del pueblo, que también ha mostrado su alegría, porque "a los que nos pilla ya mayores, si no tenemos un cajero, nos tenemos que desplazar y es el problema que tenemos", por ello, "todo lo que se haga es bueno", además de que "todo el mundo en el pueblo está contento" y ha remarcado que "va a ser bueno" no solo apra Cumbres de Enmedio, sino para todo el entorno".

38 CAJEROS

Un total de 38 núcleos urbanos y rurales de todas las comarcas onubenses se verán beneficiados de este plan de instalación de cajeros automáticos, una apuesta del Gobierno provincial dirigida de forma especial a los pueblos más pequeños, promoviendo la igualdad y cohesión territorial y mejorando la calidad de vida de la población en cualquier rincón de la provincia de Huelva. Así, contar con un recurso "tan necesario" como un cajero, evitará a cientos de personas tener que desplazarse kilómetros para sacar dinero o pagar una factura.

Respecto a las ubicaciones de los cajeros, por municipios, Almonaster la Real dispondrá de cinco, en los núcleos de Calabazares, Cueva de la Mora, El Patrás, Las Veredas y Mina Concepción. Aracena albergará otros cinco (Carboneras, Castañuelo, Jabuguillo, La Umbría y Valdezufre), mientras que en Aroche se colocará en Las Cefiñas; también habrá uno en Castaño del Robledo.

En Corteconcepción se instalará un cajero en Puerto Gil; y habrá otros dos en Cortegana, en La Corte y en San Telmo; así como las poblaciones serranas de Cortelazor, Cumbres de Enmedio, La Nava, Linares de la Sierra, Los Marines, Puerto Moral, y Valdelarco. De igual modo, también habrá cajeros en Los Romeros, en Jabugo; y La Corte, en Santa Ana la Real.

También contarán con este servicio La Monacilla, en Aljaraque; Costa Esuri e Isla Canela (Ayamonte); Pozo del Camino (Isla Cristina) y El Portil (Punta Umbría). Beas dispondrá de cajeros en Candón y Clarines; Calañas en Sotiel; El Cerro en Montes de San Benito; Puebla de Guzmán en Las Herrerías y Zalamea en El Villar. Completa este plan de instalación los cajeros de Campofrío, La Granada de Riotinto y Berrocal.