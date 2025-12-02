Diputación de Huelva presenta la imagen de la Comisión de Deporte y Diversidad Funcional, elegida en un concurso escolar

Nueva imagen de la Comisión de Deporte y Diversidad Funcional. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha presentado este martes la nueva imagen de la Comisión Provincial de Deporte y Diversidad Funcional, tras convocar un concurso escolar para la selección del logotipo, que ha contado con cerca de centenar de propuestas procedentes de centros educativos de distintos municipios de la provincia.

En el salón de plenos, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha desvelado la obra ganadora, elegida por la Comisión en sesión plenaria --mediante votación secreta-- de entre las 13 propuestas seleccionadas como finalistas. La creación de Teresa Torreño González, del Colegio Virgen del Rocío de Huelva, se ha convertido así en en la nueva imagen identificativa del organismo.

En el acto han participado además el presidente de la Comisión y diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, el secretario de la misma, José María Benabat; la diputada de Bienestar Social, Carmen Díaz; la delegada de Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera; el delegado de Desarrollo Educativo, Carlos Soriano; así como los diputados provinciales Marcos Toti y Miguel Ángel Sánchez, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Toscano, que ha descubierto la obra junto a la autora, ha destacado la calidad y el sentido de los trabajos creados por el alumnado: "No ha sido una tarea fácil para la Comisión, por la fuerza y el significado de todas las creaciones". Además, ha puesto en valor que "el logotipo que hoy presentamos -y todos los que han participado- son símbolos, la representación visual de cómo ven el mundo quienes están llamados a mejorarlo. Cada trazo, cada color y cada idea nos recuerda que la inclusión se aprende, y se practica".

El presidente ha considerado que la nueva imagen simboliza "el corazón y la energía de los deportistas con diversidad funcional", y que la alta participación en la convocatoria demuestra "el talento de nuestros niños y niñas y su capacidad para entender aquello que nos hace más humanos". Asimismo, ha trasladado su agradecimiento "a todos los centros educativos que han participado desde cada rincón de la provincia", señalando que esta implicación "demuestra que Huelva es una tierra sensible, comprometida con la igualdad y la diversidad". Los finalistas del concurso han recibido un diploma, y la totalidad de los escolares una acreditación y un regalo por su participación.

Toscano ha incidido en que los menores representan la mirada que debe guiar el futuro: "Con sus dibujos nos recuerdan que la inclusión es una tarea diaria y posible, y el deporte desempeña un papel decisivo en la construcción de esa realidad". En este sentido, ha recordado que la Comisión Provincial trabaja precisamente para que esos valores lleguen a todas las personas, "que nadie quede al margen y cada persona encuentre su oportunidad y su reconocimiento".

La Comisión Provincial de Deporte y Diversidad Funcional fue constituida en febrero de 2024 por la Diputación de Huelva, y está integrada por deportistas, asociaciones, clubes, técnicos y representantes de las administraciones. Entre sus objetivos figuran la identificación de medidas para adaptar instalaciones deportivas, fomentar la colaboración institucional para el desarrollo de programas y eventos inclusivos, impulsar competiciones deportivas adaptadas y establecer alianzas con entidades y empresas para garantizar recursos destinados a programas deportivos accesibles.